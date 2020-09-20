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, Roma Açık'a veda etti!

’nda tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı İspanyol raket , ’a 6-2 ve 7-5’lik iki setle 2-0 yenilerek çeyrek finalde elendi.

AA
Giriş Tarihi: 20.9.2020 10:19 ABONE OL
Rafael Nadal, Roma Açık'a veda etti!

Roma Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı İspanyol raket Rafael Nadal, çeyrek finalde elendi.

Başkentte Foro Italico Spor Kompleksi'ndeki toprak kortlarda Kovid-19 tedbirleri sebebiyle seyircisiz gerçekleştirilen turnuvaya, çeyrek final müsabakalarıyla devam edildi.

Erkeklerde dünya 1 numarası Sırp raket Novak Djokovic, Alman raket Dominik Koepfer'i 6-3, 4-6 ve 6-3'lük 3 set sonucunda 2-1 yenerek, yarı finale yükseldi. Djokovic, yarı finalde Norveçli Casper Ruud ile karşılaşacak. Ruud da 4 numaralı seribaşı İtalyan Matteo Berrettini'yi 4-6, 6-3 ve 7-6 (5)'lik üç set sonucunda 2-1 yenerek, son 4'e kaldı.

Turnuvada gecenin sürprizi 2 numaralı seribaşı ve bu turnuvanın 9 kezle en çok kazananı olan İspanyol raket Rafael Nadal'ın elenmesiyle yaşandı. Nadal, Arjantinli Diego Schwartzman'a 6-2 ve 7-5'lik iki setle 2-0 yenilerek, Roma'ya veda etti. Yarı finale yükselen Schwartzman'ın rakibi ise 12 numaralı seribaşı Kanadalı Denis Shapovalov oldu. Shapovalov da Bulgar Grigor Dimitrov'u 6-2, 3-6 ve 6-2'lik setlerle 2-1 yenerek, yarı finale çıktı.

-Kadınlar

Tek kadınlarda turnuvanın 1 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep, Kazak Yulia Putintseva ile yaptığı maçta 1-0 öndeyken, ikinci sette rakibinin çekilmesiyle adını yarı finale yazdırdı.

Halep'in rakibi, 9 numaralı seribaşı İspanyol Garbine Muguruza oldu. Muguruza da Belaruslu Victoria Azarenka'yı 3-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle çekişmeli maçta 2-1 yenerek, son 4'e kaldı.

2 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova da Belçikalı Elise Mertens'i 6-3, 3-6 ve 6-0'lık üç sette 2-1 yenerek, yarı finalist oldu. Pliskova bu turda vatandaşı Marketa Vondrousova ile mücadele edecek. Vondrousova da çeyrek finalde karşılaştığı 4 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina'yı 6-3 ve 6-0'lık iki setle 2-0 yendi.

Turnuvaya, bugün yarı final maçlarıyla devam edilecek.

Diğer yandan, İtalyan hükümeti aldığı karar çerçevesinde yarı final ve final maçlarını 1000 seyirciye kadar açık olmasına yeşil ışık yaktı.







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Rafael Nadal, Roma Açık'a veda etti!
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