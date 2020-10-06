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'a veda etti

Tenis Turnuvası'nda () tek erkeklerin 3 numaralı seribaşı , çeyrek finalde elendi. Avusturyalı tenisçi, 5 saat süren maçta 12 numaralı seribaşı 'a 3-2 yenildi. İşte detaylar...

AA
Giriş Tarihi: 6.10.2020 22:57 Son Güncelleme: 6.10.2020 22:57 ABONE OL
Dominic Thiem Fransa Açık'a veda etti

Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda (Roland Garros) tek erkeklerin 3 numaralı seribaşı Dominic Thiem, çeyrek finalde elendi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın tek erkekler çeyrek finalinde, bu sene ABD Açık'ta kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğuna ulaşan Avusturyalı Dominic Thiem ile 12 numaralı seribaşı Arjantinli Diego Schwartzman karşılaştı.

Schwartzman, 5 saat 8 dakika süren mücadeleyi 7-6, 5-7, 6-7, 7-6 ve 6-2'lik setlerle 3-2 kazarak kariyerinde ilk kez grand slam yarı finaline çıktı.

Arjantinli tenisçi, yarı finalde İspanyol Rafael Nadal ile İtalyan Jannik Sinner arasındaki maçın galibiyle mücadele edecek.

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Dominic Thiem Fransa Açık'a veda etti
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