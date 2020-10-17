Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Fenerbahçe Opet 3-0 Galatasaray HDI Sigorta

Fenerbahçe Opet 3-0

bu hafta Fenerbahçe - derbisi heyecanı yaşandı. , Galatasaray ’yı konuk etti. Karşılaşmayı sarı-lacivertliler set vermeden kazandı.

Giriş Tarihi: 17.10.2020 22:20 ABONE OL
Fenerbahçe Opet 3-0 Galatasaray HDI Sigorta

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 10'uncu hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, kendi sahasında Galatasaray HDI Sigorta'yı 26-24, 25-16, 25-21'lik setlerle 3-0 mağlup etti ve ligdeki 8'inci galibiyetine uzandı.

Sarı lacivertli ekipte kaptan Eda Erdem Dündar ile Kübalı smaçör Melissa Vargas kaydettikleri 15'er sayıyla takımın en skorer isimleri olurken; Galatasaray HDI Sigorta'dan Olesia Rykhliuk 21 sayıyla maçın en skorer ismi olmayı başardı.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Kulübü Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, yönetim kurulu üyeleri Simla Türker Bayazıt, Metin Sipahioğlu ve İlker Dinçay ile 75 yıllık Yüksek Divan Kurulu Üyesi 95 yaşındaki Turan Demirel de takip etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

MEB'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI: Diğer sınıflar (5. 6. 7. ve 9. 10. 11. sınıflar) için okullar ne zaman açılacak, okula gidecek?
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Zonguldak'ta büyük müjdeyi duyurdu! Doğal Gaz rezervimiz 405 milyar metreküp oldu
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı yinelendi! Hafta sonu hava durumu da açıklandı (O saatlere dikkat)
SON DAKİKA HABERİ! Bu kan grubuna sahip olanlar dikkat! "Daha çabuk yakalanıyor, daha zor atlatıyor"
Esra Erol’da programında flaş gelişme Türkiye’nin konuştuğu olayda DNA testinin sonucu açıklandı
Son dakika haberleri: Dünya yeniden alarma geçti; yeni bir virüs başlangıcı olabilir! İnsanlara da bulaşabiliyor...
SON DAKİKA! Meteoroloji'den sağanak yağış, hava durumu ve fırtına uyarısı geldi: İstanbullular hafta sonuna dikkat! Sağanak yağış ve fırtına geliyor
SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI | 17 Ekim 2020 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Güncel rakamlar!
Son dakika haberi: Antalya'dan şoke eden görüntüler geldi! Şırıngayı boynuna sapladı ve...
iPhone 12 serisinin Türkiye fiyatı ne kadar, kaç TL? iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max fiyatları belli oldu!
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe Opet 3-0 Galatasaray HDI Sigorta
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA