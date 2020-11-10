Formula 1'de 2021 sezonu taslak takvimi duyuruldu

Dünyanın en çok takip edilen yarış organizasyonları arasında yer alan Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2021 sezonunun taslak takvimi belli oldu.
Formula 1'den yapılan açıklamaya göre, 23 etaptan oluşan yeni sezonun, 21 Mart 2021'de Avustralya Grand Prix'si ile başlayıp 5 Aralık 2021'de Abu Dabi Grand Prix'si ile sona ermesi planlanıyor.
9 yıl aranın bu sene takvime dahil edilen Türkiye Grand Prix'si, gelecek sezonun taslak takviminde yer almazken, Suudi Arabistan ilk kez şampiyonaya dahil edildi.
Nihai takvim tarihleri ise Dünya Motor Sporları Konseyi'nin gelecek toplantısının ardından belli olacak.
2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası taslak takvimi şöyle:
21 Mart: Avustralya Grand Prix
28 Mart: Bahreyn Grand Prix
11 Nisan: Çin Grand Prix
25 Nisan: Daha sonra belirlenecek
9 Mayıs: İspanya Grand Prix
23 Mayıs: Monaco Grand Prix
6 Haziran: Azerbaycan Grand Prix
13 Haziran: Kanada Grand Prix
27 Haziran: Fransa Grand Prix
4 Temmuz: Avusturya Grand Prix
18 Temmuz: Büyük Britanya Grand Prix
1 Ağustos: Macaristan Grand Prix
29 Ağustos: Belçika Grand Prix
5 Eylül: Hollanda Grand Prix
12 Eylül: İtalya Grand Prix
26 Eylül: Rusya Grand Prix
3 Ekim: Singapur Grand Prix
10 Ekim: Japonya Grand Prix
24 Ekim: ABD Grand Prix
31 Ekim: Meksika Grand Prix
14 Kasım: Brezilya Grand Prix
28 Kasım: Suudi Arabistan Grand Prix
5 Aralık: Abu Dabi Grand Prix