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Formula 1'de 2021 sezonu taslak takvimi duyuruldu

Formula 1'de gelecek sezonun taslak takvimi belli oldu. 23 etaptan oluşması planlanan takvimde Türkiye yer almazken, ise ilk kez şampiyonaya ev sahipliği yapacak.

AA
Giriş Tarihi: 10.11.2020 14:22 ABONE OL
Formula 1'de 2021 sezonu taslak takvimi duyuruldu

Dünyanın en çok takip edilen yarış organizasyonları arasında yer alan Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2021 sezonunun taslak takvimi belli oldu.

Formula 1'den yapılan açıklamaya göre, 23 etaptan oluşan yeni sezonun, 21 Mart 2021'de Avustralya Grand Prix'si ile başlayıp 5 Aralık 2021'de Abu Dabi Grand Prix'si ile sona ermesi planlanıyor.

9 yıl aranın bu sene takvime dahil edilen Türkiye Grand Prix'si, gelecek sezonun taslak takviminde yer almazken, Suudi Arabistan ilk kez şampiyonaya dahil edildi.

Nihai takvim tarihleri ise Dünya Motor Sporları Konseyi'nin gelecek toplantısının ardından belli olacak.

2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası taslak takvimi şöyle:

21 Mart: Avustralya Grand Prix

28 Mart: Bahreyn Grand Prix

11 Nisan: Çin Grand Prix

25 Nisan: Daha sonra belirlenecek

9 Mayıs: İspanya Grand Prix

23 Mayıs: Monaco Grand Prix

6 Haziran: Azerbaycan Grand Prix

13 Haziran: Kanada Grand Prix

27 Haziran: Fransa Grand Prix

4 Temmuz: Avusturya Grand Prix

18 Temmuz: Büyük Britanya Grand Prix

1 Ağustos: Macaristan Grand Prix

29 Ağustos: Belçika Grand Prix

5 Eylül: Hollanda Grand Prix

12 Eylül: İtalya Grand Prix

26 Eylül: Rusya Grand Prix

3 Ekim: Singapur Grand Prix

10 Ekim: Japonya Grand Prix

24 Ekim: ABD Grand Prix

31 Ekim: Meksika Grand Prix

14 Kasım: Brezilya Grand Prix

28 Kasım: Suudi Arabistan Grand Prix

5 Aralık: Abu Dabi Grand Prix

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