Lewis Hamilton efsanenin peşinde

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde gözler Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton'da olacak. Bu sezon 13 yarışın 9'unu kazanan tecrübeli sürücü, İtalya'da iki, Avusturya, Macaristan, Büyük Britanya, İspanya, Belçika, Almanya ve Portekiz'de zafere ulaştı. 6 şampiyonluğu bulunan pilot, İstanbul'da ipi göğüslerse üst üste 4 ve toplamda da 7. şampiyonluğuna ulaşıp, Michael Schumacher'in "F1'de en fazla şampiyonluk yaşayan pilot" rekorunu egale edecek.



VALTTERİ BOTTAS YAKIN TAKİPTE

Hamilton'ın şampiyonluğunu ilan edebilmesi için Türkiye GP'sinin ardından sürücüler klasmanında takım arkadaşı Valtteri Bottas ile 78 ve üstü puan farkı yakalaması gerekiyor. Bottas'ın şampiyonluk şansı, Bahreyn ve Abu Dabi'de düzenlenecek son 3 etaba girilirken Hamilton ile arasındaki farkı 77'ye çekmesi halinde sürecek.



2 MİLYAR KİŞİ İZLEYECEK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Formula 1'in hem İstanbul hem de ülkenin tanıtımı açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Yarışlar 250 yayıncı kuruluş tarafından veriliyor. Bu, yaklaşık 2 milyar kişiye ulaşan bir etkinlik olacak" diye konuştu. Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde yapılacak yarış için pist yenileme çalışmalarının sorumluluğunu aldıklarını ve kısa sürede çalışmaları tamamladıklarını da ifade etti.



İLK GÜNÜN EN HIZLI PİLOTU VERSTAPPEN

FORMULA 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde ilk antrenman turları dün yapıldı ve iki seansı da Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen 1. sırada tamamladı. Günün iki seansı da 1.5 saat sürerken ilk antrenman sürüşünü lider tamamlayan Verstappen, ikinci antrenman turunda da zirveyi alan isim oldu ve 1.28.330'luk derecesiyle ilk sırayı aldı. Ferrari pilotu Charles Leclerc, 1.28.731'le 2'nci sırada gelirken, Mercedes'ten Valtteri Bottas ise 1.28.905'le 3'üncü oldu. İlk antrenman seansını 15'inci sırada noktalayan Mercedes'in yıldızı Lewis Hamilton 2'nci antrenman seansında 1.29.180'lik derecesiyle 4. sırada kaldı. Üçüncü antrenman seansı bugün 12.00'de yapılacak. Saat 15.00'te ise sıralama turları koşulacak.



DONUT GİTTİ SİMİT GELDİ

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gösteri yapan AlphaTauri ekibinden Pierre Gasly'nin görüntülerini paylaşan Red Bull Türkiye, İletişim Başkanlığı'na ilginç bir öneri sundu. Türk bayrağı emojisi ile yapılan paylaşımda, "Sevgili İletişim Başkanlığı, Gasly'nin bu müthiş hareketini görmüş müydünüz? Bu harekete Formula 1'de 'donut' deniyor. Ama bizce bu harekete 'simit' demek yakışır! Ne dersiniz, Türkçesi simit olsun mu?" denildi. İletişim Başkanlığı da, "Bu harika bir fikir. Türkiye'de bu hareketin adı bundan böyle 'simit' olsun!" değerlendirmesinde bulundu.



BURASI GERÇEK BİR YARIŞ PİSTİ

TÜRKİYE Grand Prix'si öncesi İstanbul Park'taki ilk seansta sürücüler pistin hemen her bölgesinde kayarken Red Bull patronu Horner, "Sürekli drift yapıyoruz! Islak asfaltta kuru zemin lastikleriyle sürüş yapmak gibi. Turlar dokuz yıl öncesine göre yaklaşık 10 saniye daha yavaş! Pist inanılmaz kaygan ama her şeye rağmen bu, gerçek bir yarış pisti! Umarım pist yüzeyi lastik parçalarıyla kaplandığında, yol tutuş gelişmeye başlar" şeklinde konuştu.



İSTANBUL MOTİFLERİ KUPADA YERİNİ ALDI

Formula 1'de sezonun 14. yarışı olan DHL Türkiye Grand Prix'si için özel kupa hazırlandı. Intercity İstanbul Park tarafından özel olarak tasarlatılan şampiyonluk kupası, Türk kültüründen izler taşıyor. Metalik gri ve bronz renginde, 5 kilo ağırlığında ve 50 santimetre yüksekliğe sahip kupanın üzerinde Galata Kulesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gibi İstanbul'un sembol yapılarının yanı sıra lale figürleri de yer alıyor. İstanbul yazısının özel olarak işlendiği kupanın üst bölümünde ise ay-yıldız bulunuyor.