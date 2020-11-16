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Tarih ’da yazıldı

Altıncı sırada başladığı yarışta 38. turda liderliği alan ve ipi göğüsleyen Mercedes pilotu, tek pit-stopla mücadeleyi tamamladı. Tam 49 tur aynı lastiklerle devam etti. 7'nci şampiyonluğuna uzanan Hamilton, Schumacher'i de yakaladı

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Giriş Tarihi: 16.11.2020 ABONE OL
Tarih İstanbul’da yazıldı

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sini lider tamamlayan Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, bu sonuçla birlikte 2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda bitime 3 yarış kala şampiyonluğunu garantiledi. Hamilton, bu zaferle birlikte 7'nci şampiyonluğunu da kazandı ve Michael Schumacher'e ait olan en çok şampiyonluk kazanan pilot unvanına ortak olmayı başardı.

PEREZ İKİNCİ, VETTEL ÜÇÜNCÜ OLDU
İstiklal Marşı ve SoloTürk'ün gösterisiyle başlayan yarışta 6'ncı sırada start alan Lewis Hamilton'ın ardından ikinci sırada Racing Point'in Meksikalı pilotu Sergio Perez yer alırken podyumun son sırası ise Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel'in oldu. Kariyerinde ilk kez pole pozisyonunu elde eden Lance Stroll ilk 36 tur önde götürdüğü yarışı 9'uncu sırada noktaladı. En hızlı turu ise McLaren'in Britanyalı pilotu Lando Norris kaydetti.

PİSTİN KURUMASINI LEHİNE ÇEVİRDİ
Müthiş bir çekişmenin yaşandığı yarışta 37'nci turda Lance Stroll pit'e girerken Sergio Perez ilk sıraya yükseldi. Pistin kurumasını lehine çeviren Lewis Hamilton, 38'inci turda DRS'ini (Sürüklenmeyi azaltıcı sistem) kullanarak Perez'i geçti ve liderliğe yükseldi. Hamilton, yalnızca tek pit-stop yaptığı yarışta tam 49 tur aynı lastiklerle mücadele etti ve sonunda zafere ulaştı.

CENTİLMEN VETTEL
Kariyerinde 4 şampiyonluk bulunan Ferrari sürücüsü Sebastian Vettel'e bu sezonun ilk podyumu İstanbul'da nasip oldu. Alman pilot, finiş çizgisini geçtikten sonra hiç vakit kaybetmeden Hamilton'ın yanına koşup, tebrik ederek centilmenliğini gösterdi.

İSTANBUL SIRALAMASI
1 - Lewis Hamilton (Mercedes)
2 - Sergio Perez (Racing Point)
3 - Sebastian Vettel (Ferrari)
4 - Charles Leclerc (Ferrari)
5 - Carlos Sainz (McLaren)
6 - Max Verstappen (Red Bull)
7 - Alexander Albon (Red Bull)
8 - Lando Norris (McLaren)
9 - Lance Stroll (Racing Point)
10 - Daniel Ricciardo (Renault)
11 - Esteban Ocon (Renault)
12 - Daniil Kvyat (AlphaTauri)
13 - Pierre Gasly (AlphaTauri)
14 - Valtteri Bottas (Mercedes)
15 - Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)
16 - George Russell (Williams)
YARIŞ DIŞI - Kevin Magnussen (Haas)
YARIŞ DIŞI - Romain Grosjean (Haas)
YARIŞ DIŞI - Nicholas Latifi (Williams)
YARIŞ DIŞI - Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

KLASMANLAR
Sürücüler klasmanı
1 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 307 Puan (Şampiyon)
2 - Valtteri Bottas (Mercedes) - 197 Puan
3 - Max Verstappen (Red Bull) - 170 puan
Takımlar klasmanı
1 - Mercedes - 504 Puan (Şampiyon)
2 - Red Bull - 240 Puan
3 - Racing Point - 154 puan

BELEŞTEPE'YE PANDEMİ ENGELİ
Türkiye Grand Prix'si nedeniyle vatandaşlar İstanbul Park'a gitmek için yollara döküldü. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yarışlar seyircisiz düzenlendiği için alana giremeyen vatandaşlar pisti gören yüksek tepelere gitmek istedi ancak polis engeline takıldı. Öte yandan, sabah saatlerinden itibaren hem davetliler hem de yarış tutkunları nedeniyle İstanbul Park girişinde uzun araç kuyrukları oluştu.

KASAPOĞLU DA İZLEDİ
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu yarışı büyük heyecanla izleyenler arasındaydı. Yarış sırasında yorumlarını da sosyal medya hesabından paylaşan Kasapoğlu, Hamilton'ı överken "Neden 6 kez şampiyon olduğunu ispat ediyor" diye yazdı.

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