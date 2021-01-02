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Şaziye İvegin Üner Survivor 2021 kadrosunda! Eski Fenerbahçeli basketbolcu kimdir nereli?

Yeni sezonda Survivor'da yarışacak isimler yavaş yavaş belli olmaya başladı. Survivor 2021 kadrosunda Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski basketbolcusu Şaziye İvegin Üner da yer alıyor. İvegin'in kariyerinde şampiyonluğu, Kupası, ve gibi üst düzey başarılar yer alıyor. Peki Şaziye İvegin Üner kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Şaziye İvegin Üner hakkındaki bilgiler...

Giriş Tarihi: 2.1.2021 22:34 Son Güncelleme: 2.1.2021 22:55 ABONE OL
Şaziye İvegin Üner Survivor 2021 kadrosunda! Eski Fenerbahçeli basketbolcu kimdir nereli?

Survivor meraklıları geri sayıma geçti ve bu yıl yarışmaya katılacak isimleri bekliyor. Acun Ilıcalı da yarışmacıları teker teker duyurmaya başladı. Sosyal medyada paylaşılan bilgilere göre Survivor 2021 kadrosunda başarılı basketbolcu Şaziye İvegin Üner da yer alıyor. Profesyonel basketbolculuk kariyerinde BOTAŞ, Fenerbahçe, New Wash Montigarda, Beşiktaş, Spartak Moskova, Galatasaray, Mersin BB ve İstanbul Üniversitesi'nde oynayan Üner, birbirinden önemli başarılara imza attı.

ŞAZİYE İVEGİN ÜNER KİMDİR KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Şaziye İvegin Üner, 8 Şubat 1982 yılında Adana'da doğdu. Başarılı Türk milli kadın basketbolcu, kısa forvet pozisyonunda görev aldı.

Eski bir basketbolcunun kızı olan Şaziye, 7. sınıfta iki kız kardeşi ile birlikte basketbola başladı. Üç kız kardeş Adana kulübü BOTAŞ'ta 2 kez Türkiye Genç Kızlar Basketbol Şampiyonası'nda şampiyon oldular. 22 yaşında takımının kaptanlığını üstlenerek ülkedeki en genç kaptan olan kadın basketbolcu oldu. Botaşspor'da geçirdiği 10 başarılı yılın ardından, 7 Mayıs 2004'te Fenerbahçe'ye transfer oldu.

2007-08 sezonu için Montigarda Basket ile anlaştı ve bir sezonu burada geçirdi. Ertesi sezon tekrar KBL'ye döndü ve bu kez Beşiktaş Cola Turka ile sözleşme imzaladı. Daha sonra Rus temsilcisi Spartak Moskova'ya transfer oldu. Bir süre burada oynadıktan sonra tekrar Türkiye'ye döndü ve bu kez Galatasaray ile anlaştı. 2009-10 sezonunda Mersin BŞB ile sözleşme imzaladı ve bir sezonu burada geçirdi. Ardından ertesi sezon eski takımı Fenerbahçe'ye transfer oldu. 2011-12 sezonu başında ses getiren bir transfere imza atarak Galatasaray Medical Park ile anlaştı.

İvegin, Kadınlar Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve EuroCup Kadınlar Kupası'nı kazanarak parlak bir kariyere imza attı. Milli Basketbolcu, 2013 yılında Murat Can Üner ile nikah masasına oturmuştur.

Son dakika gelişmesine göre Şaziye İvegin Üner, Survivor 2021'de ünlüler takımında yarışacak...

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Şaziye İvegin Üner Survivor 2021 kadrosunda! Eski Fenerbahçeli basketbolcu kimdir nereli?
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