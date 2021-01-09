Sporculara yapılanlar Erdoğan’ı kızdırdı

- Sn. Cumhurbaşkanımız İETT'de futbol oynarken, ben de voleybol takımındaydım. Daha sonra ben İstanbul BŞB Voleybol Takımı'nın başına geçtim, o da 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.- Bizi, sporcuları 1978 yılında Küçükçekmece'deki İETT kampına sürmüşlerdi... Dönemin genel müdürü böyle istemiş. Evet, kampa sürdüler sporcuları... Orada elimizde kazma kürek çalışıyorduk hep beraber.- Reis Bey dedi ki, 'Türk sporcusuna bunlar yapılır mı? İnşallah biz de bir şeyler olacağız. İnsanların sporculara bunları yapmasını engelleyeceğiz.' Ve gerçekten dediklerini layıkıyla yerine getiren bir devlet adamı oldu.Türk voleyboluna neredeyse 50 senedir hizmet veren A Milli Erkek Voleybol Takımı ve Galatasaray Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey, sarı-kırmızılı kulübün Avrupa kupası maçı için gittiği İspanya'da rahatsızlanınca, bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmişti. Şimdi A Milli Takım ile Avrupa Şampiyonası elemelerine hazırlanan Özbey,'un sorularını yanıtladı.Futbol takımı, voleybol takımı, güreş takımı sporcuları olarak hep beraberdik. Oradan tabi tanışıklığımız var. Arkasından ben yıllar sonra İstanbul BŞB'de antrenör olarak göreve başladım. Sn. Cumhurbaşkanımız da oraya 1994 yılında belediye başkanı olarak geldi. Orada devam ettik uzun süre. Esasında gençliğimizde yapamadığımız, görmediğimiz ve de yeni gençliğe sunacağımız şeylerin planlarını, projelerini o zamanlar anlatıyordu bize Tayyip Bey...Çok enteresan... Bizi, sporcuları 1978 yılında Küçükçekmece'deki İETT kampına sürmüşlerdi... Evet, kampa sürdüler sporcuları... Orada elimizde kazma kürek çalışıyorduk hep beraber. Reis Bey dedi ki,Yıllar geçti, gerçekten layıkıyla Türk sporcusunun nelere ihtiyacı varsa yerine getirmeye çalışan bir devlet adamı olarak bizde iz bıraktı.Sn. Cumhurbaşkanımızın sağlığımızla ilgilenmesi de inanılmaz bir şeydi. Ve telefonda böyle bir sesi duyunca da, iyileşiyorsunuz... Bize bu kadar sahip çıkılmasından dolayı da çok duygulandım.Bakın bu sözümü unutmayın. Kendisi spor entelektüelidir. Sporun her branşından haberi vardır, ilgilenir, okur. 100 metre rekorunu da bilir yüzmenin, 50 metre rekorunu da. Eski sporcuların hepsini tanır. İyi de futbolcuydu.1.88 civarında boyu var. Bugün o boyda futbolcuların neler yaptığını biliyorsunuz. Arka göbekte oynuyordu, öne çıktığında kimse tutamaz, kafayla golü atardı. Ayakları da çok iyiydi.Dört maç oynayacağız ve döner dönmez de lig başlayacak.Ama ben konuyu şöyle açayım. Bizim kendi puanlarımızAvrupa Şampiyonası'na direkt gitmemize yetiyordu.Mesela Hollanda, Estonya ve Finlandiya'nın üzerindeydiksıralamada. Fakat bunlar Avrupa Şampiyonası finallerineev sahibi olunca direkt katılma hakkını kazandılar. CEVde bizi elemelere aldı ama bunu hak etmedik. Biz 2019 AvrupaGolden Lig şampiyonuyuz hem de namağlup. Neyapalım, böyle uygun gördüler. Ama isteyen istediğiniyapsın. Bizim harika bir jenerasyonumuzvar. Bizim takımın çok daha iyi yerlere geleceğineinanıyorum.Çok farklı. Elimizde U18 ve U20 takımlarından çıkmış müthişbir jenerasyon var. Mesela U20 şampiyonasına gittik, kesin finaloynayacak bir takımdık. Ama iki kişi Kovid çıktı diyebizi apar topar attılar. Böyle bir haksızlık yapıldıÇekya'da. İnsan gerçekten üzülüyor. Ne Rusya,ne İtalya o jenerasyonu yenemezdi orada.Biz de o jenerasyonu burayı geçtiktensonra Avrupa Şampiyonası'ndadeğerlendirip, önce finallerdeiyi bir yer edinipsonra da olimpiyatagitmekistiyoruz.Herkes konuşuyor; kızlar 5'inci, siz niye değilsiniz diye. Ama onlar öyle diye bir yarışın içinde olmamamız lazım. Bu bizi ve çocukları gerçekten üzüyor. Erkeklerde dünya voleybolu seviyesi çok farklı. Avrupa'da bayanlarda İtalya, Rusya, Sırbistan ve Türkiye var. Erkeklerde ise dünyaya açıldığınızda bakın neler var. Ayrıca erkek voleybolu çocukların seçiminde 3. veya 4. branş. İlkokulda yakalayamazsak bir çocuğu, elden kaçıyor. Kızlarda ise birinci. Ama bunu hep kıyaslamak haksızlık oluyor.