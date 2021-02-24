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Giriş Tarihi: 24.2.2021 07:32 Son Güncelleme: 24.3.2021 15:45

SON DAKİKA | ABD'li golf efsanesinden korkutan haber! trafik kazası geçirdi!

SON DAKİKA | ABD'li golf efsanesinden korkutan haber! Tiger Woods trafik kazası geçirdi!

ABD'li Golf efsanesi , 'ta geçirdiği trafik kazasının ardından hastaneye kaldırıldı. Woods'un aracının ciddi derecede hasar aldığı belirtilirken, özel ekipmanlarla aracından çıkarıldığı kaydedildi.

Los Angeles Polis Departmanı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ABD'li ünlü golfçü Tiger Woods'un aracıyla trafik kazası geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığını duyuruldu. Woods'un aracının ciddi derecede hasar aldığı ifade edilirken, yaralı halde hastaneye kaldırdığı açıklandı.

Los Angeles Polis Departmanı, Woods'un aracıyla trafik kazası geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Acil servis personelleri "Jaws of life" isimli alet ile arabanın belli kısımlarını söktükten sonra Woods'u araçtan çıkarabildi.

Son dakika: Golf efsanesi Tiger Woods trafik kazası geçirdi! | Video

Yerel kaynaklara göre, Woods'un aracı Los Angeles'ta Hawthorne Bulvarı üzerinde giderken takla atarak yoldan çıktı. Olay yerine gelen acil kurtarma ekipleri Woods'u araçtan güçlükle çıkararak yaralı halde hastaneye kaldırdı.

Woods'un sağlık durumu hakkında detay paylaşılmazken, aracın ciddi şekilde hasar gördüğü kaydedildi. Başka aracın karışmadığı kaza ile ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.

Woods'un menajeri kazayla ilgili olarak açıklama yaptı ve "Kaliforniya'da tek başına giderken bir kaza yaptı. Bacaklarında birden fazla yaralanma var ve şu anda ameliyatta. Desteğiniz için teşekkür ediyoruz" dedi.

Güney Kaliforniya vatandaşı 45 yaşındaki Woods, PGA turlarında 15 büyük şampiyonluk kazandı. PGA Tour'da kazandığı 82 şampiyonlukla rekoru elinde bulunduran 45 yaşındaki Woods, 3 yıl boyunca dünyanın en çok gelir elde eden sporcusu olmuştu.

İşte kaza sonrası Tiger Woods'un aracından görüntüler

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SON DAKİKA | ABD'li golf efsanesinden korkutan haber! Tiger Woods trafik kazası geçirdi!
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