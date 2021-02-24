Son dakika: Tiger Woods son durumu nasıl? Trafik kazası geçiren tenis efsanesi Tiger Woods'u olay yerinde bulan polis...

Tiger Woods'un geçirdiği trafik kazası sonrası peş peşe açıklamalar geldi. Yapılan açıklamada, Woods'un Harbor-UCLA Tıp Merkezi'ndeki ameliyattan sonra "bilinci açık, duyarlı ve iyileşmekte" olduğu belirtildi. 45 yaşındaki tenis efsanesi, Salı günü saat 7 sularında Los Angeles yakınlarındaki Rancho Palos Verdes'te trafik kazası geçirdi. Yetkililer Salı günü, Woods'un bilincinin açık olduğunu ancak ciddi bacak yaralanmalarına maruz kaldığını söyledi.
Ortopedik travma uzmanları, hem tibia hem de fibula kemiklerini stabilize etmek için kaval kemiğine bir çubuk yerleştirdiler, ayak ve ayak bileği kemiklerini bir vida ve pim kombinasyonu ile sabitlediler ve bacağının kas ve yumuşak dokusuna uygulanan basıncı cerrahi olarak hafiflettiler.
Kaza mahallindeki hasarı gören Los Angeles Şerifi Alex Villanueva, Woods'un hayatta olmasının "bir mucizeden başka bir şey olmadığını" söyledi.