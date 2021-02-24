Son dakika: Tiger Woods son durumu nasıl? Trafik kazası geçiren tenis efsanesi Tiger Woods'u olay yerinde bulan polis...

Ortopedik travma uzmanları, hem tibia hem de fibula kemiklerini stabilize etmek için kaval kemiğine bir çubuk yerleştirdiler, ayak ve ayak bileği kemiklerini bir vida ve pim kombinasyonu ile sabitlediler ve bacağının kas ve yumuşak dokusuna uygulanan basıncı cerrahi olarak hafiflettiler.