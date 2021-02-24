Trafik kazası geçiren golf efsanesi Tiger Woods kimdir, kaç yaşında, nereli? Tiger Woods sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

Tüm zamanların en başarılı golf sporcusu olarak kabul edilen Tiger Woods'un sabah saatlerinde ABD'nin Los Angeles eyaletinde aracıyla trafik kazası geçirdiği son dakika olarak açıklandı. Kaza yerinden paylaşılan görüntülerde Woods'un içerisinde bulunduğu SUV sınıfı aracın kullanılamaz hale geldiği görülürken ünlü sporcuyla ilgili detaylar öğrenilmek istenerek Tiger Woods kimdir, kaç yaşında, nereli, son sağlık durumu nasıl? sorusuyla araştırmalar yapılıyor.

TIGER WOODS KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, SON SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ünlü Golf sporcusu Tiger Woods'a ilişkin son dakika sağlık durumu detayları ve diğer tüm detaylar şöyle;