Eray Şamdan'dan altın madalya

Kocaeli'nin Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü'nün Milli Karatecisi Eray Şamdan, pandemi döneminin ilk turnuvası olan Premier Lig İstanbul etabında altın madalyanın sahibi oldu.

Yaklaşık bir yıl aradan sonra yeniden sahalara geri dönen Şamdan, korona virüs tedbirleri altında gerçekleşen turnuvanın ilk gününde adını finale yazdırırken, pazar günü yapılan final maçlarında da birinci olmayı başardı.



Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da İstanbul'da gerçekleşen turnuvanın final maçını izlerken başarılı sporcuyu yalnız bırakmadı.

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Başkanı Hüsamettin Ergül ile birlikte final maçını takip eden Başkan Muzaffer Bıyık, "Darıca'mızın ve ülkemizin gururu olan Eray kardeşimi tebrik ediyorum. Darıca Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz. Kulübümüzün sporcusu olan Eray Şamdan'ın Olimpiyatlarda da ilçemizi ve ülkemizi temsil edeceğine yürekten inanıyorum. Darıca Belediyesi olarak bizler de başarılı sporcuların yetişmesine katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi.

