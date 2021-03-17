Haber hattı

Bayern Münih'in Fransız yıldızı Kingsley Coman'a yanlış araç seçimi pahalıya patlayacak. Fransız futbolcu, Strasse Tesisleri'ne yanlış araçla girmeye çalışınca içeri alınmamıştı. Bunun sebebi iseComan aracını tesislere yakın bir sokağa park etse de kendisine en az 50 bin Euro ceza geleceği belirtildi. Coman, bu sezon 28 maçta 6 gol, 13 asistlik performans sergiledi.AXA Sigorta Efeler Ligi'nde normal sezonu lider bitiren Ziraat Bankkart bugün Challenge Cup finalinin ilk maçında İtalyan ekibi Power Volley Milano ile deplasmanda karşılaşacak.rövanşı önümüzdeki hafta Ankara'da oynanacak. Ziraat Bankkart Yönetim Kurulu Üyesi İlker Met, "Avrupa Kupası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek finale yükseldik. Bu sene kulübümüzün 40. yılı.diye konuştu.Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Ryan Donk, 34 yaşında kariyerinde bir ilke imza atıyor. Surinam Milli Takımı'nın teknik direktörüSurinam Milli Takımı ile 2 yıllık sözleşmeye imza atan Gorre, "Henüz ideal kadroya sahip değiliz. En güçlü takımımızı oluşturamadık. Ancak gelen oyuncuları iyi tanıyorum ve bunun işe yarayacağını düşünüyorum" dedi.Şampiyonlar Ligi'nde dün geçe son 16 turu heyecanı yaşandı. İspanyol devi Real Madrid, deplasmanda kazandığı 1-0'lık maçın rövanşında Atalanta'yı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale çıktı. Madrid'in golleriniatarken, İtalyan ekibinin tek sayısı Muriel'den geldi. Manchester City ise Almanya'da 2-0 yendiği Mönchengladbach'ı yine aynı skorla devirdi. Gollerikaydederken, İngiliz kulübü çeyrek final biletini kaptı.Benzema, Devler Ligi'nde 70 gole ulaşan 5. futbolcu oldu (Raul Gonzalez, C.Ronaldo, Messi ve Lewandowski).Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Kuzey Londra derbisinde Arsenal'e 2-1 yenildikleri maçın ardından hakemlere eleştirileri sürüyor. Portekizli menajer, Arsenal'in 2. golündeki penaltının yanlış karar olduğunu vurgularken, "Maç sonlarında futbolcularla, teknik direktörlerle röportaj yapılıyor.Bu pozisyona penaltı diyenin büyük ihtimalle sezonluk Arsenal kombine bileti vardır. Başka bir açıklaması yok" dedi.