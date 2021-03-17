Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Haber hattı
Giriş Tarihi: 17.3.2021

Haber hattı

Haber hattı
Sponsorun aracını kullanmayan Coman'a 50 bin Euro ceza yolda
Bayern Münih'in Fransız yıldızı Kingsley Coman'a yanlış araç seçimi pahalıya patlayacak. Fransız futbolcu, Strasse Tesisleri'ne yanlış araçla girmeye çalışınca içeri alınmamıştı. Bunun sebebi ise Coman'ın lüks aracının markasının kulübün sponsorlarından biri olan Audi olmaması… Coman aracını tesislere yakın bir sokağa park etse de kendisine en az 50 bin Euro ceza geleceği belirtildi. Coman, bu sezon 28 maçta 6 gol, 13 asistlik performans sergiledi.

Ziraat Bankkart, Challenge Cup finalinde sahne alıyor
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde normal sezonu lider bitiren Ziraat Bankkart bugün Challenge Cup finalinin ilk maçında İtalyan ekibi Power Volley Milano ile deplasmanda karşılaşacak. TSİ 21.00'de başlayacak mücadelenin rövanşı önümüzdeki hafta Ankara'da oynanacak. Ziraat Bankkart Yönetim Kurulu Üyesi İlker Met, "Avrupa Kupası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek finale yükseldik. Bu sene kulübümüzün 40. yılı. Bu anlam yılı kupalarla taçlandırmak en büyük hayalimiz" diye konuştu.

Ryan Donk 34 yaşında ilk kez Milli Takım'a çağrıldı
Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Ryan Donk, 34 yaşında kariyerinde bir ilke imza atıyor. Surinam Milli Takımı'nın teknik direktörü Gorre, Donk'u Dünya Kupası Ön Eleme maçları için aday kadroya dahil etti. Surinam Milli Takımı ile 2 yıllık sözleşmeye imza atan Gorre, "Henüz ideal kadroya sahip değiliz. En güçlü takımımızı oluşturamadık. Ancak gelen oyuncuları iyi tanıyorum ve bunun işe yarayacağını düşünüyorum" dedi. Hollanda doğumlu Surinamlı Donk, daha önce iki ülkenin de milli takımları ile resmi maça çıkmadı.

R.Madrid ve M.City çeyrek finale yükseldi
Şampiyonlar Ligi'nde dün geçe son 16 turu heyecanı yaşandı. İspanyol devi Real Madrid, deplasmanda kazandığı 1-0'lık maçın rövanşında Atalanta'yı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale çıktı. Madrid'in gollerini Benzema, penaltıdan Ramos ve Asensio atarken, İtalyan ekibinin tek sayısı Muriel'den geldi. Manchester City ise Almanya'da 2-0 yendiği Mönchengladbach'ı yine aynı skorla devirdi. Golleri Kevin de Bruyne ve İlkay Gündoğan kaydederken, İngiliz kulübü çeyrek final biletini kaptı.
Benzema, Devler Ligi'nde 70 gole ulaşan 5. futbolcu oldu (Raul Gonzalez, C.Ronaldo, Messi ve Lewandowski).

'Penaltı diyenin Arsenal kombinesi vardır'
Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Kuzey Londra derbisinde Arsenal'e 2-1 yenildikleri maçın ardından hakemlere eleştirileri sürüyor. Portekizli menajer, Arsenal'in 2. golündeki penaltının yanlış karar olduğunu vurgularken, "Maç sonlarında futbolcularla, teknik direktörlerle röportaj yapılıyor. Peki neden hakemlerle röportaj yapılmıyor? Verdikleri kararları anlatsınlar da hepimiz gerçek nedenlerini bilelim. Bu pozisyona penaltı diyenin büyük ihtimalle sezonluk Arsenal kombine bileti vardır. Başka bir açıklaması yok" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

İŞKUR ile Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları belli oldu! Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları/kura çekimi canlı yayında açıklandı!
Son dakika: Erol Bulut'tan istifa sözleri! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan flaş karar...
Son dakika... Twitter'da devlet yetkililerine hakaretler yağdıran küfürbaz trol bakın kim çıktı!
Son dakika: Artvin Yusufeli'nde yangın! 170 haneli köyde evler bir bir alev aldı
Bebek odasında korkutan görüntü
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan kırtasiye yardımı açıklaması: Tüm ihtiyaçların giderilmesi için...
SON DAKİKA: Radyocu Hazım Özsu böyle öldürülmüş! Yeğeninin ifadeleri yürek burktu
Son Dakika: Fenerbahçe'de sezon sonu ortalık yangın yeri! 14 isimle yollar ayrılıyor yeni gelecekler...
Son Dakika Haberler: Zerrin Özer yaşadığı kan donduran olayı yıllar sonra itiraf etti! ‘Abim dediğim insanın tecavüzüne uğradım’
SON DAKİKA: Bitcoin yüzünden katliam: Antalya'da bir aile yok oldu!
Burası Kolay Kampüs
Burası Kolay Kampüs
ARKADAŞINA GÖNDER
Haber hattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA