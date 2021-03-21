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Giriş Tarihi: 21.3.2021

Tokyo’ya bir kota daha

Tokyo’ya bir kota daha
Japonya'da bu yaz gerçekleşecek Tokyo Olimpiyat Oyunları'na güreşte bir kota daha aldık. Grekoromen stil 60 kiloda Kerem Kamal, Macaristan'daki Tokyo Olimpiyat Elemeleri Avrupa Kıtası müsabakalarında Macar Erik Torba'yı 5-4'lük skorla devirmeyi başardı. Milli sporcu, bu sonuçla 2020 Tokyo Olimpiyat'larına katılma hakkını elde etmiş oldu. Daha önce milli güreşçi Evin Demirhan da Tokyo biletini almıştı.

Olimpiyatlara yabancı seyirci alınmayacak
KORONAVIRÜS salgını nedeniyle 1 yıl ertelenen Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'na dair ayrıntılar yavaş yavaş belli olmaya başladı. Salgın protokolüne yeni maddeler ekleyen Japon yetkililer, Tokyo 2020'ye yabancı seyirci alınmayacağını açıkladı. Müsabakalar için bileti olan yabancılara geri iade yapılacak. 23 Temmuz'da başlayacak olan Yaz Olimpiyat Oyunları, 8 Ağustos'ta sona erecek.

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