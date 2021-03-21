Tokyo’ya bir kota daha

Japonya'da bu yaz gerçekleşecek Tokyo Olimpiyat Oyunları'na güreşte bir kota daha aldık. Grekoromen stil 60 kilodaMilli sporcu, bu sonuçla 2020 Tokyo Olimpiyat'larına katılma hakkını elde etmiş oldu.KORONAVIRÜS salgını nedeniyle 1 yıl ertelenen Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'na dair ayrıntılar yavaş yavaş belli olmaya başladı. Salgın protokolüne yeni maddeler ekleyenMüsabakalar için bileti olan yabancılara geri iade yapılacak. 23 Temmuz'da başlayacak olan Yaz Olimpiyat Oyunları, 8 Ağustos'ta sona erecek.