Bizi izlemeye devam edin

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyatları ile Paralimpik Oyunları'nda milli sporcuların başarılı sonuçlar alacağına inandığını söyledi. Olimpiyat için şu ana kadar 11 branşta 62 kotanın alındığını, Paralimpik Oyunlar için ise 8 branşta 55 sporcunun katılım hakkı elde ettiğini aktaran Kasapoğlu,ifadesini kullandı. Türkiye'nin büyük bir spor potansiyeline sahip olduğuna dikkati çeken Kasapoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi, sporculara verdiği değer, bizim en büyük şansımız. Son 19 yılda spora yapılan yatırımlar devasa boyutta. İnşallah biz de bu yatırımların karşılığını sporcularımızın başarılarıyla, kazandıkları madalyalarla alacağız. Olimpiyat sürecinde pek çok branşta muazzam dereceler elde ettik, ilklere şahit olduk. İnanıyoruz ki bu başarılar bizi önümüzdeki süreçte daha büyük sevinçlere taşıyacak.En başarılı olimpiyatlara adayız" dedi.KOVID-19 salgını nedeniyle 1 yıl ertelenen Tokyo Olimpiyatları'na iyi hazırlandığımızı vurgulayan Kasapoğlu,dedi.