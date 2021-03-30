Bizi izlemeye devam edin

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Giriş Tarihi: 30.3.2021

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın desteğiyle spora devasa yatırımların gerçekleştiğini belirten Bakan Kasapoğlu, “Bunun karşılığını madalyalarla alacağız” dedi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyatları ile Paralimpik Oyunları'nda milli sporcuların başarılı sonuçlar alacağına inandığını söyledi. Olimpiyat için şu ana kadar 11 branşta 62 kotanın alındığını, Paralimpik Oyunlar için ise 8 branşta 55 sporcunun katılım hakkı elde ettiğini aktaran Kasapoğlu, "Bu sayı önümüzdeki dönemde daha da artacak" ifadesini kullandı. Türkiye'nin büyük bir spor potansiyeline sahip olduğuna dikkati çeken Kasapoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi, sporculara verdiği değer, bizim en büyük şansımız. Son 19 yılda spora yapılan yatırımlar devasa boyutta. İnşallah biz de bu yatırımların karşılığını sporcularımızın başarılarıyla, kazandıkları madalyalarla alacağız. Olimpiyat sürecinde pek çok branşta muazzam dereceler elde ettik, ilklere şahit olduk. İnanıyoruz ki bu başarılar bizi önümüzdeki süreçte daha büyük sevinçlere taşıyacak. Tokyo'da bu süreci hep birlikte taçlandıracağız. En başarılı olimpiyatlara adayız" dedi.

ERTELEME SÜRECİNİ İYİ GEÇİRDİK
KOVID-19 salgını nedeniyle 1 yıl ertelenen Tokyo Olimpiyatları'na iyi hazırlandığımızı vurgulayan Kasapoğlu, "Geçen yıl sakat arkadaşlarımız vardı. Cimnastikte İbrahim Çolak, güreşte Taha Akgül operasyon geçirdiler, iyileştiler ve onlar için bu süreç bir avantaja dönüştü. Diğer sporcularımız daha da motive oldu" dedi.

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