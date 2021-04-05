Kasapoğlu'dan Muhammed Furkan Özbek’e tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Halter Şampiyonası'nda koparmada bronz, silkmede ve toplamda altın madalya kazanan Muhammed Furkan Özbek için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Avrupa Halter Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcumuz Muhammed Furkan Özbek, koparmada bronz, silkmede ve toplamda altın madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Milli sporcumuz, bu kıymetli başarısıyla Türk sporunun branş fark etmeksizin yükselen başarısını bir kez daha gösterdi. Genç sporcumuzun uluslararası arenada kazandığı başarıyla ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirerek göğsümüzü kabarttı. Furkan Özbek'in başarılarının ilerleyen yıllarda artarak devam etmesini temenni ediyor, emeği geçen herkese ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."