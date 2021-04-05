Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Kasapoğlu'dan Muhammed Furkan Özbek’e tebrik
Giriş Tarihi: 6.4.2021 01:34

Kasapoğlu'dan ’e tebrik

İHA
Kasapoğlu'dan Muhammed Furkan Özbek’e tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. , ’nda altın madalya kazanan milli sporcu ’i tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Halter Şampiyonası'nda koparmada bronz, silkmede ve toplamda altın madalya kazanan Muhammed Furkan Özbek için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Avrupa Halter Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcumuz Muhammed Furkan Özbek, koparmada bronz, silkmede ve toplamda altın madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Milli sporcumuz, bu kıymetli başarısıyla Türk sporunun branş fark etmeksizin yükselen başarısını bir kez daha gösterdi. Genç sporcumuzun uluslararası arenada kazandığı başarıyla ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirerek göğsümüzü kabarttı. Furkan Özbek'in başarılarının ilerleyen yıllarda artarak devam etmesini temenni ediyor, emeği geçen herkese ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Ramazan ayı öncesi kritik gelişme: Sağlık Bakanı Koca il il açıkladı
Uyguladığı diyetle 120 kilodan 60 kiloya düştü! 16 yaşındaki Serap'ı görenler tanıyamıyor
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten skandal bildiriyle ilgili açıklama: Zaman ayarlı provokasyon
SON DAKİKA | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu canlı yayında ilk kez açıkladı! "O gece sabaha kadar uyumadık"
Son dakika haberi... Emekliye çifte fırsat: 1000 TL'lik emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Son dakika: Meteoroloji, 6-10 Nisan hava durumu raporunu yayınladı! Cuma ve cumartesi...
Son Dakika: Sözleşmeli er başvuru ekranı erişime açıldı! MSB Kara Kuvvetleri 2021 sözleşmeli er başvuruları başladı, başvuru şartları açıklandı!
Son dakika... Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'den Galatasaray'a: Hodri meydan diyorum!
Son dakika | İstanbul'da kalp krizi riski yüksek olan ilçeler ve 13 kritik nokta
Güzel oyuncu Afra Saraçoğlu bombaları ardı ardına patlattı! Çok konuşulacak aşk itirafı…
ARKADAŞINA GÖNDER
Kasapoğlu'dan Muhammed Furkan Özbek’e tebrik
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA