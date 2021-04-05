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Giriş Tarihi: 5.4.2021 23:12 Son Güncelleme: 5.4.2021 23:14

, halterde Avrupa şampiyonu

İHA
Muhammed Furkan Özbek, halterde Avrupa şampiyonu

Milli halterci , Moskova'da düzenlenen 'nda bir bronz, 2 altın madalya kazandı. 67 kiloda mücadele veren diğer diğer milli sporcu Yusuf Fehmi Genç ise, koparmada 130, silkmede 167 kilo kaldırsa da dereceye giremedi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde erkekler 67 kiloda mücadele veren milli halterci Muhammed Furkan Özbek, koparmada 145 kilo kaldırarak bronz madalya elde etti. Özbek, silkmede 178, toplamda ise 323 kiloluk derecesiyle 2 altın madalyanın sahibi oldu.
67 kiloda mücadele veren diğer diğer milli sporcu Yusuf Fehmi Genç ise, koparmada 130, silkmede 167 kilo kaldırsa da dereceye giremedi.

"UNUTULMAZ BİR YARIŞMAYDI"

Rusya'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda koparmada bronz, silkmede ve toplamda altın madalya kazanan milli sporcu Muhammed Furkan Özbek, "Benim için muazzam, unutulmaz bir yarışmaydı." dedi.

Avrupa şampiyonluğuna ulaşan milli halterci, yaptığı açıklamada çok mutlu olduğunu belirterek, "Benim için muazzam, unutulmaz bir yarışmaydı. Mutluluğumu kelimelere dökemiyorum." diye konuştu.

Muhammed Furkan Özbek, "Antrenörlerim, takım arkadaşlarım, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş ve federasyon başkanımız Tamer Taşpınar'a desteklerini esirgemedikleri için çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Muhammed Furkan Özbek, halterde Avrupa şampiyonu
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