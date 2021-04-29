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Giriş Tarihi: 29.4.2021 11:53

'nın yeni hocası

İHA
Eczacıbaşı VitrA'nın yeni hocası Ferhat Akbaş

2021-2022 sezonu hazırlıklarına başlayan , takımın başına genç antrenör ’ı getirdi. Geçtiğimiz sezon Polonya’nın takımını yöneten ve lig şampiyonluğu ile sezonu tamamlayan Akbaş, önümüzdeki sezondan itibaren turuncu-beyazlıları çalıştıracak.

Transferle ilgili görüşlerini dile getiren Akbaş, "Eczacıbaşı Spor Kulübü, Türk voleybol tarihine damga vurmuş, tüm dünyanın örnek aldığı, Türkiye'nin en büyük voleybol kulübü. Yıllar sonra ülkeme dönüşümü böyle bir çatı altında yaptığım için çok mutluyum. Bu köklü kulübün kupalarla dolu tarihini, dinamik bir yapılanma ve enerji dolu bir yaklaşımla daha da parlak bir geleceğe dönüştürmek için el ele vereceğiz. Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün müzesine yeni şampiyonluklar ve kupalar kazandırmak için çok çalışacağız" dedi.

FERHAT AKBAŞ KİMDİR?
1986 doğumlu Ferhat Akbaş, eski bir voleybol oyuncusu. 2004'te voleybol istatistik antrenörü olarak başladığı görevini, Galatasaray'da ve sonrasında Türk Telekom Ankara takımında sürdürdü. 2011'de Çin'in Guangdong Evergrande Voleybol Takımı'nın yardımcı antrenörü olarak görev alan Akbaş, sırasıyla VakıfBank (2012-2015), CSM Bükreş (2017-2019) ve Chemik Police (2019-2021) takımlarında çalıştı.

Genç antrenör 2015-2016 sezonunda A Milli Voleybol Takımı'nın başında yer alırken, 2017-2018 sezonunda da Japonya Milli Takımı'nda yardımcı antrenör olarak yer aldı.



Ferhat Akbaş'ın başarıları şöyle:

MİLLİ TAKIM BAŞARILARI
2013 Akdeniz Oyunları - Gümüş Madalya
2014 Avrupa Ligi - Altın Madalya
2015 Montreux Volley Masters - Altın Madalya
2015 Avrupa Oyunları - Altın Madalya
2015 U-23 Dünya Kupası - Gümüş Madalya
2016 Montreux Volley Masters - Bronz Madalya
2017 Asya Şampiyonası - Altın Madalya

KULÜP BAŞARILARI
2012 Çin Ligi - Şampiyon
2013 ve 2014 Türkiye Kupası - Şampiyon
2013 ve 2014 Türkiye Ligi - Şampiyon
2013 ve 2014 Türkiye Süper Kupa - Şampiyon
2013 Dünya Kulüpler Şampiyonası - Şampiyon
2013 Şampiyonlar Ligi - Şampiyon
2014 Şampiyonlar Ligi - İkincilik
2015 Şampiyonlar Ligi - Üçüncülük
2017 ve 2019 Romanya Ligi - İkincilik
2018 Romanya Ligi - Şampiyon
2018 Romanya Kupası - Şampiyon
2019 Polonya Süper Kupa - Şampiyon
2020 ve 2021 Polonya Kupası - Şampiyon
2020 ve 2021 Polonya Ligi - Şampiyon

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Eczacıbaşı VitrA'nın yeni hocası Ferhat Akbaş
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