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Giriş Tarihi: 29.4.2021 13:34

Milli voleybolcu 'un Novara'ya transferi İtalyan basınında

AA
Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un Novara'ya transferi İtalyan basınında

Milli voleybolcu 'un takımlarından Igor Gorgonzola Novara ekibine transferi İtalyan basınında geniş yer buldu.

Igor Gorgonzola Novara takımı, 21 yaşındaki milli voleybolcunun transferini dün "Türk yıldız Karakurt Novara'da" şeklinde duyururken, İtalyan basını da bu transfere ilgi gösterdi.

La Stampa gazetesi, haberi okuyucularına "Türk voleybolunun yıldızı Ebrar Karakurt, Igor'un (Gorgonzola Novara) ilk transferi" başlığıyla aktardı. Karakurt'un İtalyan takımının yeni sezona yönelik ilk transfer olduğu ve 2 yıllık bir sözleşmeye imza attığı kaydedildi. Haberde, son olarak THY İstanbul forması giyen Karakurt'un mevkisinin önemli isimlerinden biri olduğu ve genç yaşına karşın VakıfBank takımıyla daha önce birçok şampiyonluk kazandığı belirtildi.

"YÜKSEK FİZİKSEL VE TEKNİK POTANSİYELE SAHİP"
La Stampa'nın haberinde Igor Gorgonzola Novara takımı genel direktörü Enrico Marchioni ve Karakurt'un açıklamaları da yer aldı. Marchioni, "Karakurt ile daha önce rakip olarak karşı karşıya geldik ve onu tanıma, oyunumuzu görme imkanımız oldu. Sonra onu takip ettik. Yaşına göre önemli başarıları var ve yüksek fiziksel ve teknik potansiyele sahip. Bizim teklifimizi kabul ettiği için mutluyuz. Birlikte önemli işler başarabileceğimize inanıyorum." ifadelerine yer verdi.

Karakurt da "İtalyan ligi dünyanın en güzel liglerinden ve Novara da dünyanın en prestijli kulüplerinden. Bu macerayı, bu mavi formayla yaşayacağım için heyecanlıyım. Sahaya çıkmak ve İtalya'da ilk maçımı oynamak için sabırsızlanıyorum." açıklamasında bulundu.

"EBRAR KARAKURT KAZANAN BİR OYUNCU"
Tuttosport gazetesi de "İşte Karakurt" başlığıyla verdiği haberinde, milli oyuncunun henüz 21 yaşında ve "kazanan" bir oyuncu olduğu aktarıldı.

Haberde, Karakurt'un takımdan 2 sene önce ayrılan ve boşluğu doldurulamayan İtalyan Paola Egonu'nun yerini alabilecek önemli bir transfer olduğu ifade edildi.

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Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un Novara'ya transferi İtalyan basınında
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