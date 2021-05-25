Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Bakan Kasapoğlu'ndan milli halterci Muhammed Furkan Özbek'e tebrik
Giriş Tarihi: 25.5.2021 21:43

Bakan Kasapoğlu'ndan milli halterci 'e tebrik

AA
Bakan Kasapoğlu'ndan milli halterci Muhammed Furkan Özbek'e tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı , milli halterci 'e tebrikte bulundu. Furkan Özbek, 'nda 2 altın ve 1 gümüş madalya kazanmıştı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençler Dünya Halter Şampiyonası'nda 2 altın ve1 gümüş madalya kazanarak 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde eden milli sporcu Muhammed Furkan Özbek'i tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Gençler Dünya Halter Şampiyonası'nda 2 altın ve 1 gümüş madalya alarak 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde eden Muhammed Furkan kardeşimi tebrik ederim. Olimpiyatlara sayılı günler kala elde edilen bu başarılar heyecanımızı bir kat daha artırıyor. Sporcularımızın başarılarında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyor, aynı organizasyonda mücadele edecek diğer sporcularımıza da başarılar diliyorum."

EN ÇOK OKUNANLAR

Hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri 2021: Bugün sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor ve bitiyor?
Son dakika: Fransa'da şampiyonluk gecesi skandal Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik kararı! 'Kral'dan kafa karıştıran paylaşımlar...
Son dakika: Fenerbahçe'den yılın takası! Ozan Tufan gidiyor, o geliyor
Oğuz Yılmaz'ın ailesinden sitem dolu açıklama! O görüntülere "Adalet önünde görüşeceğiz" diyerek isyan ettiler!
Son dakika haberi... Milyonlara yeni kredi fırsatı: Kimler yararlanacak? İşte detaylar...
Son dakika haberi | Coronavirüste normalleşme için 2 kritik tarih! Yeni sistem gündemde: Sinema, konser, tiyatro...
Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti: Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı, akşam saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor?
Vatandaşlardan Ekrem İmamoğlu'na büyük tepki!
E Devlet ile 3 bin TL - 5 bin TL hibe desteği başvuru ekranı: Esnafa hibe desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, ne zaman ödenecek?
Son dakika: Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e şok sözler! "Hiç sıkılmadan ve yüzü kızarmadan..."
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Kasapoğlu'ndan milli halterci Muhammed Furkan Özbek'e tebrik
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA