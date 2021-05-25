Bakan Kasapoğlu'ndan milli halterci Muhammed Furkan Özbek'e tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençler Dünya Halter Şampiyonası'nda 2 altın ve1 gümüş madalya kazanarak 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde eden milli sporcu Muhammed Furkan Özbek'i tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Gençler Dünya Halter Şampiyonası'nda 2 altın ve 1 gümüş madalya alarak 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde eden Muhammed Furkan kardeşimi tebrik ederim. Olimpiyatlara sayılı günler kala elde edilen bu başarılar heyecanımızı bir kat daha artırıyor. Sporcularımızın başarılarında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyor, aynı organizasyonda mücadele edecek diğer sporcularımıza da başarılar diliyorum."