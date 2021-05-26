Murat Özbostan yazdı! 'Cudi'de terör değil tenis turnuvası'

Ülkede bir zamanlar en çok dikkat çeken korkunun, paniğin hakim olduğu bu yerlerde şimdi bir tenis turnuvasının düzenlenmesi dünyaya da verilen bir mesajdır. Belki bir gün bu turnuva uluslararası olur. Sadece tenis değil atletizmden, basketboluna, havuzlarına kadar birçok turnuvaya ev sahipliği yapacak bir işleve sahip Cizre, Şırnak...

Kolay değil 40 yıldır terör nedeniyle olumsuz haberlere konu olan Cudi'de bir turnuva düzenlemek. Dünyaya bu mesajı vermek önemli. Ama görmek isteyene... Ben gittim gördüm. Allah için devletin hakkını kimse yemesin. Biliyorsunuz, Nuh'un gemisinin hikâyesinin kalbi… Tarihin derinliği bir de… Emeği geçenlere teşekkür etmeli içten... Cennet vatanımızda birlik, bütünlük, kardeşlik içinde, başı dik ve özgür yaşamamızı sağlayan aziz şehitlerimizin ruhu şad olsun. Kahraman gazilerimize de minnet borçluyuz…"