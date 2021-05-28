Oklar salındı

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Giriş Tarihi: 28.5.2021

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İstanbul’un fethini kutlamak için her yıl geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Fetih Kupası’nın 9’uncusu 30 ülkeden 200 sporcunun katılımı ile dün başladı

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Okçular Vakfı, Türkiye Okçuluk Federasyonu ve Dünya Okçuluk Federasyonu işbirliği ile düzenlenen Uluslararası Fetih Kupası'nın 9'uncusu İstanbul'da start aldı. Dünya şampiyonu Demir Elmaağaçlı, Avrupa şampiyonu Aybüke Aktuna, Hollandalı Sjef van den Berg gibi başarılı sporcuların da yer aldığı yarışmalarda 30 ülkeden 200'e yakın sporcu mücadele ediyor. Okçular Vakfı Spor Kulübü Tesisleri'ndeki organizasyonun ilk gününde geleneksel ile modern okçuluk sıralama ve deneme atışları yapıldı. Hem geleneksel hem de modern okçuluk kategorilerinde düzenlenen tek organizasyon olan kupada, Kovid-19 tedbirleri de alındı. Sporcular, sosyal mesafe kurallarına uygun alınan tedbirler doğrultusunda dezenfekte edilmiş oklarla hedef kağıtlarını vuruyor.

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