Oklar salındı

İstanbul’un fethini kutlamak için her yıl geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Fetih Kupası’nın 9’uncusu 30 ülkeden 200 sporcunun katılımı ile dün başladı
Cumhurbaşkanlığı himayesinde Okçular Vakfı, Türkiye Okçuluk Federasyonu ve Dünya Okçuluk Federasyonu işbirliği ile düzenlenen Uluslararası Fetih Kupası'nın 9'uncusu İstanbul'da start aldı. Dünya şampiyonu DemirElmaağaçlı, Avrupaşampiyonu Aybüke Aktuna,Hollandalı Sjef van denBerg gibi başarılı sporcularında yer aldığı yarışmalarda30 ülkeden 200'e yakınsporcu mücadele ediyor. Okçular Vakfı Spor Kulübü Tesisleri'ndeki organizasyonun ilk gününde geleneksel ile modern okçuluk sıralama ve deneme atışları yapıldı. Hem geleneksel hem demodern okçuluk kategorilerindedüzenlenen tekorganizasyon olan kupada,Kovid-19 tedbirleri de alındı. Sporcular, sosyal mesafe kurallarına uygun alınan tedbirler doğrultusunda dezenfekte edilmiş oklarla hedef kağıtlarını vuruyor.