Milli Takımımız, 2023 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri müsabakaları öncesinde oynadığı özel maçta Ukrayna ile 1-1 berabere kaldı. A Spor'dan yayınlanan mücadelede millilerin golünükaydetti: 1-1. Karşılaşmayı Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Sivas Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ile Başakşehir'in hocası Aykut Kocaman'ın yanı sıra Avrupa kulüplerinin bazı temsilcileri de izledi.ile harika bir sezonun ardından 10 yıl sonra şampiyonluğa ulaşanEvening Standard'ın haberine göre; başarılı milli sağ beki İngiltere'denvekadrosuna katmak istiyor. Üç sezon önce İstanbulspor'dan Lille'e giden 24 yaşındaki oyuncu için Fransız ekibi, 20 milyon Euro bonservis istiyor.ve F.Bahçe ile adı anılan başarılı stoper Fatih Kuruçuk, Atakaş Hatayspor ile anlaşmaya vardı.Genç stoper, geçen sezon Karagümrük'te 14 maça çıkıp skora katkı yapamamıştı.Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, Fenerbahçe ile kontratı biten Harun Tekin ile anlaştı. Mavilacivertli yetkililer, bugün transferin resmileşmesini bekliyor.kalesini kapatabildi.