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Giriş Tarihi: 3.6.2021

Spor turu

Spor turu
Gözler Ümitler'in üzerinde!
ÜMİT Milli Takımımız, 2023 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri müsabakaları öncesinde oynadığı özel maçta Ukrayna ile 1-1 berabere kaldı. A Spor'dan yayınlanan mücadelede millilerin golünü Batuhan Kör kaydetti: 1-1. Karşılaşmayı Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Sivas Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ile Başakşehir'in hocası Aykut Kocaman'ın yanı sıra Avrupa kulüplerinin bazı temsilcileri de izledi.

Zeki Çelik için 20 milyon Euro
LILLE ile harika bir sezonun ardından 10 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Zeki Çelik, Avrupa'da transferin gözdesi durumunda. Evening Standard'ın haberine göre; başarılı milli sağ beki İngiltere'den Arsenal, Tottenham ve Manchester United kadrosuna katmak istiyor. Üç sezon önce İstanbulspor'dan Lille'e giden 24 yaşındaki oyuncu için Fransız ekibi, 20 milyon Euro bonservis istiyor.

Fatih Kuruçuk'u Hatayspor kaptı
BEŞIKTAŞ ve F.Bahçe ile adı anılan başarılı stoper Fatih Kuruçuk, Atakaş Hatayspor ile anlaşmaya vardı. Karagümrük ile sözleşmesi sona eren 23 yaşındaki defans, bordo- beyazlılar ile 2 yıllık sözleşmeye imza attı. Genç stoper, geçen sezon Karagümrük'te 14 maça çıkıp skora katkı yapamamıştı.

Harun Tekin, Adana Demirspor yolunda
SÜPER Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, Fenerbahçe ile kontratı biten Harun Tekin ile anlaştı. Mavilacivertli yetkililer, bugün transferin resmileşmesini bekliyor. 3 sezondur Fenerbahçe'nin kalesini koruyan 31 yaşındaki tecrübeli file bekçisi, sarı-lacivertli formayla çıktığı 47 maçın 18'inde kalesini kapatabildi.

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