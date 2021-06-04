Beykoz’da bisiklet rüzgârı esecek

13 Haziran'da yapılacak Turkcell GranFondo İstanbul Yol Bisiklet Yarışı için Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli ve Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan'ın katılımıyla Gümüşsuyu Restoran'da toplantı yapıldı. Başkan Aydın, bisiklet sporuna ait bir organizasyonun ilçelerinde yapılmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirterek,dedi.Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ise, "Pandemide vatandaşlarımız çok hareketsiz kaldı, biraz hareketlenmek gerekiyor. Bisiklet de bunun en güzel sporlarından biridir. Turkcell GranFondo da böyle bir şey. Böyle güzel bir yerde buna vesile olmak güzel şey" ifadelerini kullandı.Turun tanıtımı Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli ve Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan'la yapıldı. Toplantıya Beykoz Belediyesi'nin bisiklet takımı da katıldı.