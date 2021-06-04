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Giriş Tarihi: 4.6.2021

’da rüzgârı esecek

Beykoz’da bisiklet rüzgârı esecek

GranFondo İstanbul Yol Yarışı, 13 Haziran’da 40 ve 82 kilometrelik iki ayrı kategoride ’da yapılacak

13 Haziran'da yapılacak Turkcell GranFondo İstanbul Yol Bisiklet Yarışı için Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli ve Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan'ın katılımıyla Gümüşsuyu Restoran'da toplantı yapıldı. Başkan Aydın, bisiklet sporuna ait bir organizasyonun ilçelerinde yapılmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Yıl sonunda büyük bir bisiklet parkımız açılıyor. 20 kilometrelik parkur olacak ve 24 saat açık olacak. Beykoz bisiklet dostlarının cenneti gibidir" dedi.
Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ise, "Pandemide vatandaşlarımız çok hareketsiz kaldı, biraz hareketlenmek gerekiyor. Bisiklet de bunun en güzel sporlarından biridir. Turkcell GranFondo da böyle bir şey. Böyle güzel bir yerde buna vesile olmak güzel şey" ifadelerini kullandı. Tur 82 ve 40 kilometre uzunlukta iki ayrı kategoride gerçekleştirilecek.

'BEYKOZ BİSİKLET' DE ORADAYDI
Turun tanıtımı Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli ve Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan'la yapıldı. Toplantıya Beykoz Belediyesi'nin bisiklet takımı da katıldı.

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Beykoz’da bisiklet rüzgârı esecek
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