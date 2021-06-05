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Giriş Tarihi: 5.6.2021 20:28

Boksta 2 olimpiyat kotası

AA
Boksta 2 olimpiyat kotası

'nın çeyrek finalinde rakiplerini yenen mili boksörler ile , yarı finale yükselerek olimpiyat kotası aldı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları'nda milli sporcular Buse Naz Çakıroğlu ile Esra Yıldız, yarı finale yükselerek olimpiyatlara katılım hakkı elde etti

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde 51 kiloda ringe çıkan Buse Naz Çakıroğlu, çeyrek final müsabakasında Belaruslu rakibi Yulya Apanasovich'i mağlup ederek yarı finale çıktı ve olimpiyat kotası elde etti.

Milli sporcu Esra Yıldız ise 60 kilo çeyrek finalinde Macar Kata Pribojszki ile karşılaştı. Rakibini yenen Esra, organizasyonda Türkiye'nin ikinci olimpiyat kotasını alan isim oldu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları, 8 Haziran Salı günü sona erecek.

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Boksta 2 olimpiyat kotası
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