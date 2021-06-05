Haber hattı

FRANSA'DA Burak Yılmaz rüzgârı esmeye devam ediyor. Ligue 1'i harika bir sezonun ardından 10 yıl aradan sonra şampiyon olarak tamamlayan Lille'de milli futbolcumuz Burak Yılmaz, sezonun oyuncusu seçildi.ANADOLU Efes Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan, EuroLeague'de şampiyon olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Özilhan,ifadelerini kullandı.ANADOLU Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde ikinci maç bugün yapılacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma 19.30'da başlayacak. Lacivertbeyazlılar, ilk maçı 40 sayılık farkla (111-71) kazanıp seride 1-0 öne geçmişti. Efes galip gelerek ev sahibi avantajını sürdürmek isterken,3 galibiyete ulaşacak takım şampiyon olacak.SÜPER Lig'i 5'inci bitirip bu sezon ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil edecek olan Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay ile anlaşıldı.58 yaşındaki teknik adamın talebeleri, 2019-20 sezonunu 4'üncü bitirip Avrupa'da boy göstermişti.ARJANTIN ve Kolombiya'nın çekilmesi nedeniyle Brezilya'da düzenlenecek 2021 Kupa Amerika'da Brezilyalı milli oyuncular, turnuvayı boykot edecek.Tite, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde oynayacakları maçlara odaklandıklarını ve Kupa Amerika'nın öncelikleri arasında yer almadığını vurguladı. Brezilya, Kovid- 19 salgınında 470 bine yakın kişinin vefatıyla ABD'den sonra en çok kayıp yaşayan ülke...PARIS Saint-Germain'in yıldızı Neymar, Brezilya Milli Takımı'nda hırsızlık şokuyla sarsıldı. Ekvador ile oynayacakları maç öncesi otele giden Brezilya Milli Takımı'nı, otel çevresinde taraftarlar ablukaya aldı.Olayla ilgili 29 yaşındaki oyuncu şikâyetçi olmadı.FORMULA 1'de Singapur GP'sinin iptal edilmesinin ardından boşalan takvime İstanbul Park'ın alınacağı iddia edildi.Organizatörler, iptalin nedeninin pandemiden kaynaklanan güvenlik ve lojistik sorunları olduğunu açıkladı. Yarış, geçen yıl 13-15 Kasım'da Türkiye'de gerçekleşmişti.