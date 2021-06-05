Haber hattı

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Giriş Tarihi: 5.6.2021

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Lille'de sezonun oyuncusu Burak ılmaz seçildi
FRANSA'DA Burak Yılmaz rüzgârı esmeye devam ediyor. Ligue 1'i harika bir sezonun ardından 10 yıl aradan sonra şampiyon olarak tamamlayan Lille'de milli futbolcumuz Burak Yılmaz, sezonun oyuncusu seçildi. Taraftarların yüzde 52.5 oyla sezonun en iyisi seçtiği 35 yaşındaki futbolcu, bu sezon ligde 33 maçta 18 gol atıp, 5 de asist yapmıştı.

Başkan Tuncay Özilhan: Bu başarı hepimizin
ANADOLU Efes Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan, EuroLeague'de şampiyon olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Özilhan, "Uluslararası alanda ülkemizi başarı ile temsil eden kulübümüzün, Avrupa'nın en üst düzey organizasyonunda şampiyon olmasının haklı mutluluğunu yaşıyoruz. Şampiyonluk yürüyüşünde kulübümüzün yanında olan devlet yöneticilerimize, kamu görevlilerine, basına ve tüm güçleriyle destekleyen basketbolseverlere teşekkürlerimi sunuyorum. Bu başarı hepimizin" ifadelerini kullandı.

Anadolu Efes avantaj F.Bahçe umut peşinde
ANADOLU Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde ikinci maç bugün yapılacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma 19.30'da başlayacak. Lacivertbeyazlılar, ilk maçı 40 sayılık farkla (111-71) kazanıp seride 1-0 öne geçmişti. Efes galip gelerek ev sahibi avantajını sürdürmek isterken, F.Bahçe ise seride durumu 1-1'e getirerek avantajı eline almak için mücadele edecek. 3 galibiyete ulaşacak takım şampiyon olacak.

Sivasspor, 'ÇALIMBAY'la 1 yıl daha devam' dedi
SÜPER Lig'i 5'inci bitirip bu sezon ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil edecek olan Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay ile anlaşıldı. Yiğidolar'da üçüncü sezonunu geçirecek Çalımbay ile 1 yıllık söz kesildi. 58 yaşındaki teknik adamın talebeleri, 2019-20 sezonunu 4'üncü bitirip Avrupa'da boy göstermişti.

Brezilyalı futbolcular boykota hazırlanıyor
ARJANTIN ve Kolombiya'nın çekilmesi nedeniyle Brezilya'da düzenlenecek 2021 Kupa Amerika'da Brezilyalı milli oyuncular, turnuvayı boykot edecek. Brezilya Milli Takımı'nın teknik direktörü Tite, ülkedeki Koronavirüs salgınının ileri boyutta devam etmesi nedeniyle milli oyuncuların turnuvada yer almak istemediğini söyledi. Tite, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde oynayacakları maçlara odaklandıklarını ve Kupa Amerika'nın öncelikleri arasında yer almadığını vurguladı. Brezilya, Kovid- 19 salgınında 470 bine yakın kişinin vefatıyla ABD'den sonra en çok kayıp yaşayan ülke...

Taraftar gibi görünüp NEYMAR'I soydular
PARIS Saint-Germain'in yıldızı Neymar, Brezilya Milli Takımı'nda hırsızlık şokuyla sarsıldı. Ekvador ile oynayacakları maç öncesi otele giden Brezilya Milli Takımı'nı, otel çevresinde taraftarlar ablukaya aldı. O esnada iki taraftar görünümlü gaspçı, güvenlikçilerin arasından sıyrılıp otobüsten inen Neymar'ın üzerine atladı. Yıldız futbolcu yere düşerken, ayakkabısının çalındığı anlaşıldı. Olayla ilgili 29 yaşındaki oyuncu şikâyetçi olmadı.

F1'de Singapur yerine Türkiye GP'si önerildi
FORMULA 1'de Singapur GP'sinin iptal edilmesinin ardından boşalan takvime İstanbul Park'ın alınacağı iddia edildi. BBC'nin haberine göre; 1-3 Ekim'de yapılması planlanan yarış için Türkiye, Çin ve ABD aday gösteriliyor. Organizatörler, iptalin nedeninin pandemiden kaynaklanan güvenlik ve lojistik sorunları olduğunu açıkladı. Yarış, geçen yıl 13-15 Kasım'da Türkiye'de gerçekleşmişti.

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