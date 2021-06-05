Haber hattı

Lille'de sezonun oyuncusu Burak ılmaz seçildi
FRANSA'DA Burak Yılmaz rüzgârı esmeye devam ediyor. Ligue 1'i harika bir sezonun ardından 10 yıl aradan sonra şampiyon olarak tamamlayan Lille'de milli futbolcumuz Burak Yılmaz, sezonun oyuncusu seçildi. Taraftarların yüzde 52.5 oylasezonun en iyisi seçtiği 35yaşındaki futbolcu, bu sezonligde 33 maçta 18 gol atıp, 5de asist yapmıştı.
Başkan Tuncay Özilhan:Bu başarı hepimizin
ANADOLU Efes Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan, EuroLeague'de şampiyon olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Özilhan, "Uluslararasıalanda ülkemizi başarıile temsil eden kulübümüzün,Avrupa'nınen üst düzey organizasyonundaşampiyonolmasının haklı mutluluğunuyaşıyoruz. Şampiyonlukyürüyüşünde kulübümüzünyanında olan devletyöneticilerimize, kamugörevlilerine, basına ve tümgüçleriyle destekleyen basketbolseverlereteşekkürlerimisunuyorum. Bu başarıhepimizin" ifadelerini kullandı.
Anadolu Efes avantajF.Bahçe umut peşinde
ANADOLU Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde ikinci maç bugün yapılacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma 19.30'da başlayacak. Lacivertbeyazlılar, ilk maçı 40 sayılık farkla (111-71) kazanıp seride 1-0 öne geçmişti. Efes galip gelerek ev sahibi avantajını sürdürmek isterken, F.Bahçeise seride durumu 1-1'e getirerekavantajı eline almak içinmücadele edecek. 3 galibiyete ulaşacak takım şampiyon olacak.
Sivasspor, 'ÇALIMBAY'la1 yıl daha devam' dedi
SÜPER Lig'i 5'inci bitirip bu sezon ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil edecek olan Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay ile anlaşıldı. Yiğidolar'da üçüncüsezonunu geçirecek Çalımbayile 1 yıllık söz kesildi. 58 yaşındaki teknik adamın talebeleri, 2019-20 sezonunu 4'üncü bitirip Avrupa'da boy göstermişti.
Brezilyalı futbolcularboykota hazırlanıyor
ARJANTIN ve Kolombiya'nın çekilmesi nedeniyle Brezilya'da düzenlenecek 2021 Kupa Amerika'da Brezilyalı milli oyuncular, turnuvayı boykot edecek. Brezilya Milli Takımı'nınteknik direktörü Tite, ülkedekiKoronavirüs salgınınınileri boyutta devam etmesinedeniyle milli oyuncularınturnuvada yer almak istemediğinisöyledi. Tite, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde oynayacakları maçlara odaklandıklarını ve Kupa Amerika'nın öncelikleri arasında yer almadığını vurguladı. Brezilya, Kovid- 19 salgınında 470 bine yakın kişinin vefatıyla ABD'den sonra en çok kayıp yaşayan ülke...
Taraftar gibi görünüpNEYMAR'I soydular
PARIS Saint-Germain'in yıldızı Neymar, Brezilya Milli Takımı'nda hırsızlık şokuyla sarsıldı. Ekvador ile oynayacakları maç öncesi otele giden Brezilya Milli Takımı'nı, otel çevresinde taraftarlar ablukaya aldı. O esnada iki taraftargörünümlü gaspçı, güvenlikçilerinarasından sıyrılıp otobüsten inen Neymar'ın üzerine atladı. Yıldızfutbolcu yere düşerken, ayakkabısınınçalındığı anlaşıldı. Olayla ilgili 29 yaşındaki oyuncu şikâyetçi olmadı.
F1'de Singapur yerineTürkiye GP'si önerildi
FORMULA 1'de Singapur GP'sinin iptal edilmesinin ardından boşalan takvime İstanbul Park'ın alınacağı iddia edildi. BBC'ninhaberine göre; 1-3 Ekim'de yapılmasıplanlanan yarış için Türkiye, Çin veABD aday gösteriliyor. Organizatörler, iptalin nedeninin pandemiden kaynaklanan güvenlik ve lojistik sorunları olduğunu açıkladı. Yarış, geçen yıl 13-15 Kasım'da Türkiye'de gerçekleşmişti.