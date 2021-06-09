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Giriş Tarihi: 10.6.2021 00:44 Son Güncelleme: 10.6.2021 00:44

'da ikinci oldu

AA
Ramil Guliyev Fransa'da ikinci oldu

Milli atlet , 'da 100 metre yarışı için piste çıktı. Marsilya Grand Prix'sinde kendi adına yılın ilk derecesini yapan Guliyev, ikinci olmayı başardı.

Milli atlet , 'da düzenlenen Marsilya Grand Prix'sinde çıktığı 100 metre yarışını ikinci sırada tamamladı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ramil Guliyev katıldığı müsabakada kendi adına yılın ilk derecesini yaptı.

Fransız atlet Jimmy Vicaut'nun 10.36 ile birinciliğe uzandığı yarışta Ramil Guliyev 10.42'yle ikinci, Portekizli sporcu Diogo Antunes ise 10.44'le üçüncü sırayı aldı.

Milli sporcu, hafta sonu Erzurum'da düzenlenecek Türkiye Sprint Kupası'nda ise 4×100 metrede milli takımı olimpiyatlara taşıyabilmek için mücadele edecek.

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Ramil Guliyev Fransa'da ikinci oldu
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