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Giriş Tarihi: 21.6.2021 12:31

Tokyo'da 10 bin seyirci kararı!

AA
Tokyo'da 10 bin seyirci kararı!

'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek 'na en fazla 10 bin Japon seyircinin alınmasına karar verildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle devam eden oyunlara seyirci alınıp alınmayacağına yönelik belirsizlik, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ve Japon yetkililer arasında yapılan görüşmelerin ardından ortadan kalktı.

'nda müsabakalara ev sahipliği yapan tesislerin kapasitesinin yüzde 50'sini geçmeyecek şekilde en fazla 10 bin Japon sporseverin oyunları izlemesi kararlaştırıldı. Organizasyona yurt dışından seyirci alınmayacağı daha önce açıklanmıştı.

Salgın nedeniyle bu yıla ertelenen 23 Temmuz-8 Ağustos, ise 24 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde yapılacak.

Paralimpik Oyunları'yla ilgili seyirci kararının ise 16 Temmuz'da açıklanması bekleniyor.

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Tokyo'da 10 bin seyirci kararı!
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