Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Wimbledon 4 Türk ana tablo için yarışacak!
Giriş Tarihi: 21.6.2021 10:49

4 Türk ana tablo için yarışacak!

İHA
Wimbledon 4 Türk ana tablo için yarışacak!

Dünyanın en önemli tenis turnuvalarından biri olan 'da heyecan başlıyor. Eleme maçlarıyla başlayacak organizasyonda 4 Türk tenisçi yer alacak. Turnuvada , , ve ana tablo mücadelesi verecek.

Sezonun üçüncü Grand Slam turnuvası 'da heyecan bugün oynanacak eleme maçlarıyla başlayacak.

'nin başkenti 'da gerçekleşen turnuvada , , ve ana tablo mücadelesi verecek. Wimbledon elemelerinde erkekler kategorisinin kuraları çekilirken kadınlarda ise eşleşmeler bugün belli olacak.

Dünya sıralamasında geçtiğimiz hafta itibarıyla 189'uncu basamakta oturan ve profesyonel kariyerinin en yüksek sıralamasını elde eden 25 yaşındaki Cem İlkel sekizinci kez Grand Slam arenasına çıkacak. İlkel elemelerin ilk turunda 21 yaşındaki Arjantinli raket Tomas Martin Etcheverry ile eşleşti. İlkel ve Etcheverry kariyerlerinde bir kez bu sene düzenlenen Antalya Challenger'da karşı karşıya gelmiş ve kazanan Cem İlkel olmuştu.

İlk Grand Slam heyecanını bu yıl Roland Garros'ta yaşayan Altuğ, kariyerinde ilk kez Wimbledon elemelerinde boy gösterecek. 24 yaşındaki Çelikbilek, Wimbledon elemelerinin ilk turunda Fransız raket Constant Lestienne ile eşleşti. Çelikbilek ve Lestienne daha önce bir kez 2020 yılında Quimper Challenger'da karşılaşmış ve karşılaşma 29 yaşındaki raket Lestienne'nin üstünlüğü ile sonuçlanmıştı.

Cem İlkel - Tomas Martin Etcheverry maçı bugün TSİ 13.00'te başlayacak programda 12. kortun 2. maçı olacak. Altuğ Çelikbilek - Constant Lestienne maçı ise bugün TSİ 13.00'te başlayacak programda 7. kortun 2. maçı olacak. Wimbledon elemelerinde Çağla Büyükakçay ve Pemra Özgen'in rakipleri de bugün TSİ 18.00'de çekilecek kura sonucunda belli olacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Survivor’da eleme adayı kim oldu? 20 Haziran 2021 Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Kritik ada konseyinde eleme adayı belli oldu!
Son dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın depremi! Diego Costa ve Ersin Destanoğlu transferinde sıcak gelişme...
Son dakika | Gözler Kabine Toplantısı'nda! Yasaklara veda tedbire devam
SON DAKİKA: Gözler Kabine toplantısı kararlarında! Pazar günü kısıtlaması ve maske yasağı kalkacak mı?
Son dakika: EURO 2020'ye erken veda eden A Milli Takım'da İsviçre maçı öncesi şok kavga!
Son dakika: EURO 2020 skandalı sonrası olay sözler! "Şenol Güneş göreve devam ederse..."
Son dakika haberi: Milyonlara nefes aldıracak! Ev kadınına düşük primle emeklilik hakkı
Buralarda konut yatırımı yapanlar yaşadı! Prim yüzde 70'i aştı: İstanbul'u bile geçtiler
Son dakika | Borcu olan dikkat! Faturaları bu şekilde ödeyenlere büyük indirim
Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e istifa çağrısı! 'Bu takımın başındaki teknik adam...'
ARKADAŞINA GÖNDER
Wimbledon 4 Türk ana tablo için yarışacak!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA