Wimbledon 4 Türk ana tablo için yarışacak!

Dünya sıralamasında geçtiğimiz hafta itibarıyla 189'uncu basamakta oturan ve profesyonel kariyerinin en yüksek sıralamasını elde eden 25 yaşındaki Cem İlkel sekizinci kez Grand Slam arenasına çıkacak. İlkel elemelerin ilk turunda 21 yaşındaki Arjantinli raket Tomas Martin Etcheverry ile eşleşti. İlkel ve Etcheverry kariyerlerinde bir kez bu sene düzenlenen Antalya Challenger'da karşı karşıya gelmiş ve kazanan Cem İlkel olmuştu.