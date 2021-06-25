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Giriş Tarihi: 25.6.2021

F1 yeniden Türkiye’de

F1 yeniden Türkiye’de

Singapur GP’sinin iptal edilmesinin ardından 1-3 Ekim’de yarış Intercity İstanbul Park’ın ev sahipliğinde gerçekleşecek

Formula 1'de Singapur Grand Prix'inin takvimden çıkmasından sonra gözler F1 ve İntercity'nin görüşmelerine çevrilmişti. Beklenen müjde dün gelirken, görüşmelerin olumlu sonuçlandığı öğrenildi. Geçtiğimiz ay salgın sonrası yaşanan seyahat kısıtlamaları nedeniyle iptal edilen Singapur'un yerine Türkiye takvime dahil edilecek. Intercity İstanbul Park'ta gerçekleşecek yarış, 1-3 Ekim arasında olacak. Resmi açıklamanın kısa zamanda yapılması bekleniyor. Intercity'nin yönetim kurulu başkanı Vural Ak, Formula 1'in yeniden İstanbul'a gelmesi için çalıştıklarını bildirmişti.

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