F1 yeniden Türkiye’de

Formula 1'de Singapur Grand Prix'inin takvimden çıkmasından sonra gözler F1 ve İntercity'nin görüşmelerine çevrilmişti. Beklenen müjde dün gelirken, görüşmelerin olumlu sonuçlandığı öğrenildi. Geçtiğimizay salgın sonrasıyaşanan seyahatkısıtlamalarınedeniyleiptal edilenSingapur'unyerine Türkiyetakvime dahiledilecek.Intercity İstanbul Park'ta gerçekleşecek yarış, 1-3 Ekim arasında olacak. Resmi açıklamanın kısa zamanda yapılması bekleniyor. Intercity'nin yönetim kurulu başkanı Vural Ak, Formula 1'inyeniden İstanbul'agelmesi için çalıştıklarınıbildirmişti.