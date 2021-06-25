Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Muhammed Ali'nin torunu Nico Ali Walsh boksör oluyor
Giriş Tarihi: 25.6.2021 23:25 Son Güncelleme: 25.6.2021 23:41

Muhammed Ali'nin torunu Nico Ali Walsh boksör oluyor

AA
Muhammed Ali'nin torunu Nico Ali Walsh boksör oluyor

ABD'li efsane boksör Muhammed Ali'nin yolundan ilerleyen torunu Nico Ali Walsh, ilk profesyonel maçına 14 Ağustos'ta çıkacak.

Muhammed Ali'nin aktif kariyerinde 27 maçını düzenleyen 89 yaşındaki organizatör Bob Arum ile anlaşan 20 yaşındaki Nico Ali, "Büyükbabamın başlattığı boks mirasını devralacağım için büyük onur duyuyorum. Bu, çok büyük bir sorumluluk ve kesinlikle hafife almıyorum." ifadelerini kullandı.

Organizatör Bob Arum ise Nico Ali'ye güvendiğini belirterek, "Muhammed Ali, içindeki sevgiyle imkansızı imkanlı yapan bir karakterdi. Nico'nun dedesi gerçekten harika bir boksördü. Nico da onun yolundan devam etmeye çalışacak." değerlendirmesinde bulundu.

Profesyonel boks kariyerini orta sıklette sürdürecek Nico Ali Walsh, ilk maçına 14 Ağustos'ta çıkacak.

Kariyerinde 3 kez ağır sıklet dünya şampiyonluğu yaşayan ve tüm zamanların en büyük boksörü olarak görülen Muhammed Ali, uzun yıllar mücadele verdiği parkinson hastalığının ardından 2016 yılında solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle hayata gözlerini yummuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri tarihi belli oldu: 2021 Emekli temmuz zammı ile...
Survivor 2021 finalistleri kimler oldu? SMS sıralaması ile Survivor’da kim elendi, kimler finalde? Acun Ilıcalı açıkladı! İsmail mi, Ayşe mi, Aleyna mı, Poyraz mı?
Alişan, yoğun bakımda tedavi gören kardeşi Selçuk Tektaş'ın son durumunu anlattı: Durumu çok kritik, dua istiyoruz!
Güzel oyuncu Seray Kaya hastalıkla mücadele ediyor! Bilinmeyen hastalığını açıklayan Seray Kaya sevenlerini üzdü...
Son Dakika Haberi: Galatasaray'da dev transfer harekatı! 2 isim yolcu, Fatih Terim'e kötü haber
Son dakika haberi: “En güvenilir ajansız” dediler! İstanbul’da “Jigolo” vurgunu operasyonu!
Altın fiyatları için işler giderek kızışıyor! Açıklamalar peş peşe yapıldı: Altın fiyatları düşer mi yükselir mi?
Son dakika: Cristiano Ronaldo'ya şok sözler! Efsane futbolcu çok kızdıracak
SON DAKİKA HABER! Ünlü cerrahın eşinden çarpıcı iddia: 3'lü ilişki teklifini reddettiğim için boşanma davası açtı!
Son dakika: EURO 2020’de geceye damga vuran karar! Portekiz-Fransa maçında yer yerinden oynadı…
ARKADAŞINA GÖNDER
Muhammed Ali'nin torunu Nico Ali Walsh boksör oluyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA