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Giriş Tarihi: 27.6.2021 16:07 Son Güncelleme: 27.6.2021 16:19

Khabib Nurmagomedov ringlere mi dönüyor? Sevenlerini heyecanlandıran açıklama...

Khabib Nurmagomedov ringlere mi dönüyor? Sevenlerini heyecanlandıran açıklama...

Kafes dövüşünün en önemli isimlerinden olan Khabib Nurmagomedov ringlere geri mi dönüyor? Nurmagomedov'un menajeri Mendez, Khabib'in UFC'yi özlediğini itiraf etti. Mendez, Khabib'in önümüzdeki aylarda annesinin onay vermesi halinde geri dönme olasılığını olduğunu ifade etti.

UFC kafes dövüşünün en önemli isimlerinden biri olmayı başaran Khabib Nurmagomedov'un tekrara ringlere inebileceği iddia edildi. Rus dövüşçü, çıktığı 29 maçın hiçbirini kaybetmedi ve Geçtiğimiz aylarda emekli olduğunu açıklamıştı.

Dağıstan asıllı Rus dövüşçü Khabib Nurmagomedov'dan tekrar ringlere dönmesini bekleyen hayranlarını heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Geçtiğmiz sene Khabib ile bir yemekte buluşan UFC Başkanı Dana White, Khabib'in emekli olduğunu açıklamıştı.

Khabib Nurmagomedov'un menajeri olan Javier Mendez, hayranlarını heyecanlandıran bir açıklama yaptı. Khabib'in kafes dövüşlerini özlediğini fakat onun ringlere dönmesinde annesinin onayının çok önemli olduğunu ifade etti. Mendez, Khabib'in annesiyle yapacağı görüşmelerden sonra umutlu olduğunu söyledi. Khabib için annesinin kararları çok önem arz ediyor.

Khabib, çıktığı her dövüş sonrası annesinin çok mutsuz olduğunu ve onu kanlar içinde görmesinden dolayı gözyaşı döktüğünü ifade etmişti. Emeklilik kararında annesinin ve babasının vefatı çok büyük etken olmuştu.

BABASININ ÖLÜMÜ SEBEBİYLE BIRAKMIŞTI

Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje'yi yendiği dövüşün ardından kariyerini noktaladığını açıkladığı konuşmada; "Babama verdiğim sözü tutuyorum. Anneme de son maçım olacağını söylemiştim. Allah bana her şeyi verdi. Takımıma teşekkür ediyorum, onları çok seviyorum. Babam olmadan buraya geldim, babama olanlardan sonra ilk kez dövüştüm. O olmadan devam edemem." demişti.

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Khabib Nurmagomedov ringlere mi dönüyor? Sevenlerini heyecanlandıran açıklama...
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