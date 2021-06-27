Khabib Nurmagomedov ringlere mi dönüyor? Sevenlerini heyecanlandıran açıklama...

Khabib Nurmagomedov'un menajeri olan Javier Mendez, hayranlarını heyecanlandıran bir açıklama yaptı. Khabib'in kafes dövüşlerini özlediğini fakat onun ringlere dönmesinde annesinin onayının çok önemli olduğunu ifade etti. Mendez, Khabib'in annesiyle yapacağı görüşmelerden sonra umutlu olduğunu söyledi. Khabib için annesinin kararları çok önem arz ediyor.

Khabib, çıktığı her dövüş sonrası annesinin çok mutsuz olduğunu ve onu kanlar içinde görmesinden dolayı gözyaşı döktüğünü ifade etmişti. Emeklilik kararında annesinin ve babasının vefatı çok büyük etken olmuştu.

BABASININ ÖLÜMÜ SEBEBİYLE BIRAKMIŞTI

Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje'yi yendiği dövüşün ardından kariyerini noktaladığını açıkladığı konuşmada; "Babama verdiğim sözü tutuyorum. Anneme de son maçım olacağını söylemiştim. Allah bana her şeyi verdi. Takımıma teşekkür ediyorum, onları çok seviyorum. Babam olmadan buraya geldim, babama olanlardan sonra ilk kez dövüştüm. O olmadan devam edemem." demişti.