Milli judocu Gül Kader Şentürk, Tokyo bileti aldı

GALATASARAY'DAN BAŞARI DİLEĞİ

Galatasaray Kulübü de sporcusu Gül Kader Şentürk'ü kutladı. Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan paylaşımda, "Milli sporcumuz Gül Kader Şentürk, 24-31 Temmuz 2021 tarihleri arasında Tokyo'da düzenlenecek Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 48 kiloda mücadele edecek. Galatasaray Judo A Takım Antrenörü ve A Milli Takım Başantrenörü Ercan Çakıroğlu da sporcumuz Gül Kader Şentürk ile birlikte milli takımımızı temsil edecek. Milli sporcumuz Gül Kader Şentürk'ü kutlar, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil edecek olan sporcu ve antrenörlerimize yürekten başarılar dileriz" denildi.