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Giriş Tarihi: 7.7.2021

Kız çocuklarının umuduyum

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Kız çocuklarının umuduyum

“Yapamazsın diyenlerden şimdi ‘aferin’ alıyorum. Omzumdaki yük arttı. Mücadeleden vazgeçmeyeceğim. Artık sadece Merve değil, Türkiye’deki kız çocuklarının umuduyum”

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde okul takımında hentbol oynayan 13 yaşındaki Merve Akpınar, Hentbol Federasyonu'nun davetlisi olarak gittikleri Ankara kampında kendisine uzatılan mikrofonlara yaptığı konuşmayla Türkiye'nin gündemine oturdu. Cinsiyet ayrımına tepkisini, "Bana, 'Sen kızsın, şort giyemezsin, erkeklerin yanında oynayamazsın. Oran buran görünür' dediler. O zaman kendime bir söz verdim, Başta Türkiye ve köyümdeki kız çocuklarının kaderini değiştireceğim" diyerek gösteren ve her kesimden destek gören Merve, hedeflerini SABAH'a anlattı: "Artık omzumda daha fazla yük var. Birinci hedefim beyin cerrahı olmak. Mücadeleden hiç vazgeçmeyeceğim. Ben artık sadece Merve değilim. Sultandağı'nda kiraz toplayan Benfin'im, sulama yapan Tuğba'yım, Malatya'da kayısı toplayan Beyza'yım. Yani kız çocuklarının umuduyum. İyi bir milli voleybolcu olmak istiyorum. Herkes kız çocuklarını okutsun. G.Saray taraftarı olarak G.Saray'ın benim için yaptığı paylaşıma mutlu oldum. F.Bahçe ve Beşiktaş'a da teşekkür ediyorum. Herkes büyük ilgi ve sevgi gösterdi."

BABA AKPINAR: ARKASINDAYIZ
Merve'nin babası Ali Akpınar duygularını şöyle dile getirdi: "Benim 7 çocuğum var. Hepsini okutuyorum. Biz her zaman Merve'nin arkasında durduk, kimsenin de sözüne bakmadık. Herkes kız çocuklarını okutsun ve desteklesin."

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