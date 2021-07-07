“Yapamazsın diyenlerden şimdi ‘aferin’ alıyorum. Omzumdaki yük arttı. Mücadeleden vazgeçmeyeceğim. Artık sadece Merve değil, Türkiye’deki kız çocuklarının umuduyum”
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde okul takımında hentboloynayan 13 yaşındaki Merve Akpınar, HentbolFederasyonu'nun davetlisi olarakgittikleri Ankara kampında kendisine uzatılan mikrofonlara yaptığı konuşmayla Türkiye'nin gündemine oturdu. Cinsiyet ayrımına tepkisini, "Bana, 'Senkızsın, şort giyemezsin, erkeklerinyanında oynayamazsın.Oran buran görünür' dediler. Ozaman kendime bir söz verdim,Başta Türkiyeve köyümdekikız çocuklarınınkaderini değiştireceğim" diyerek gösteren ve her kesimden destek gören Merve, hedeflerini SABAH'a anlattı: "Artık omzumda daha fazla yük var. Birinci hedefim beyin cerrahı olmak. Mücadeleden hiç vazgeçmeyeceğim.Ben artık sadeceMerve değilim. Sultandağı'ndakiraz toplayan Benfin'im,sulama yapanTuğba'yım,Malatya'dakayısı toplayanBeyza'yım. Yani kız çocuklarınınumuduyum. İyi bir milli voleybolcu olmak istiyorum. Herkes kız çocuklarını okutsun. G.Saray taraftarı olarak G.Saray'ın benim için yaptığı paylaşıma mutlu oldum. F.Bahçe ve Beşiktaş'a da teşekkür ediyorum. Herkes büyük ilgi ve sevgi gösterdi."
BABA AKPINAR: ARKASINDAYIZ
Merve'nin babası Ali Akpınar duygularını şöyle dile getirdi: "Benim 7 çocuğum var. Hepsini okutuyorum. Biz her zaman Merve'nin arkasında durduk, kimsenin de sözüne bakmadık. Herkes kız çocuklarını okutsun ve desteklesin."