Fenerbahçe'den Tokyo Olimpiyatları açıklaması! '22 sporcuyla ülkemizi temsil edeceğiz...'

İŞTE FENERBAHÇE'NİN TOKYO OLİMPİYATLARI AÇIKLAMASI!

Kurulduğu günden bu yana Türkiye'de sporun lokomotifi olan; Cumhuriyetimizin hedefleri, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün prensipleri doğrultusunda zeki, çevik ve ahlaklı sporcular yetiştirmeyi kendisine görev edinen Kulübümüz, Tokyo Olimpiyatları'na 6 farklı branştan 22 milli spor

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak;

Ülkemizde olimpiyatlara en çok sporcu gönderen kulüp olma misyonumuzla 1907'den bugünlere taşıdığımız sorumluluğu yerine getirmenin gururunu bir kez daha yaşıyoruz.

Atletizm, Boks, Kürek, Yüzme, Yelken ve Voleybol branşlarından toplam 22 Fenerbahçe sporcusu, Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil edecek, bayrağımızı dalgalandıracak ve ülkemize madalyalar getirmek için yarışacaklar.

Türkiye'nin en büyük spor kulübü olduğumuzu bir kez daha kanıtladığımız bu süreçte;

Tokyo 2020 Olimpiyatları'na gidecek sporcularımızı şimdiden tebrik ediyor, bu süreçte kulübümüze destek olan sponsorlarımıza teşekkür ediyor,

Hem ülkemize hem de kulübümüze büyük sevinçler yaşatmaları için ülkemiz adına yarışacak tüm sporculara başarılar diliyoruz.

Yolunuz, bahtınız açık olsun!

Fenerbahçe Spor Kulübü her zaman yanınızda!



Olimpiyatlarda Yarışacak Fenerbahçe Sporcuları:

Atletizm

Ramil Guliyev (200m)

Eda Tuğsuz (Cirit atma)

Özkan Baltacı (Çekiç atma)

Ersu Şaşma (Sırıkla atlama)

Tuğçe Şahutoğlu (Çekiç atma)

Kayhan Özer ve Oğuz Uyar (4x100m bayrak yarışı)





Boks

Batuhan Çiftçi (52kg)

Esra Yıldız (60 kg)

Buse Naz Çakıroğlu (51 kg)

Bayram Malkan (81 kg)



Kürek

Onat Kazaklı (Tek çifte)

Yüzme

Emre Sakçı (100m kurbağalama)

Ümitcan Güreş (100m kelebek)

Deniz Ertan (1500m serbest)

Baturalp Ünlü (200m serbest)

Yelken

Ateş Çınar ve Deniz Çınar (470 sınıfı)

Alican Kaynar (Finn sınıfı)

Voleybol

Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Meliha İsmailoğlu (A Milli Kadın Voleybol Takımı)



Milli takımımızda mücadele edecek olan sporcularımızın yanı sıra Fenerbahçe forması giyen ve Tokyo Olimpiyatları'nda kendi ülkeleri adına yarışacak yabancı sporcularımız ve teknik ekipler de şu isimlerden oluşuyor:

Erkek Basketbol: Nando De Colo, Danilo Barthel, Jan Vesely, Achille Polonara

Kadın Basketbol: Helena Ciak

Erkek Voleybol: Seyed Mohammad Mousavi, Yacine Louati

Kadın Voleybol: Arina Fedorovtseva, Anna Lazareva, Ana Cristina De Souza, Mina Popovic

Kadın Voleybol: Zoran Terzic, Artun Aksan