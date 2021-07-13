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Giriş Tarihi: 13.7.2021

Fenerbahçe’nin olimpiyat gururu

Fenerbahçe’nin olimpiyat gururu

Türkiye’yi Tokyo’da temsil edecek 108 sporcudan 22 tanesi sarı-lacivertli formayı giyiyor. Ayrıca Fenerbahçe’nin 13 yabancı antrenör ve sporcusu da ülkeleri ile olimpiyat yaşayacak

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Ay-Yıldızlı formayı giyecek 108 sporcunun 22 tanesi Fenerbahçe'den… Yıllardır olimpik branşlara yatırımını sürdüren sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kurulduğu günden bu yana Türkiye'de sporun lokomotifi olan kulübümüz, Tokyo Olimpiyatları'na atletizm, boks, kürek, yüzme, yelken ve voleybol olmak üzere 6 farklı branştan 22 milli sporcu gönderiyor" denildi. Açıklamada ayrıca F.Bahçe'de görev yapan 13 yabancı antrenör ve sporcunun da olimpiyatta boy göstereceği belirtildi.

İŞTE GURUR LİSTESİ
Atletizm: Ramil Guliyev, Eda Tuğsuz, Özkan Baltacı, Ersu Şaşma, Tuğçe Şahutoğlu, Kayhan Özer ve Oğuz Uyar.
Boks: Batuhan Çiftçi, Esra Yıldız, Buse Naz Çakıroğlu, Bayram Malkan.
Kürek: Onat Kazaklı.
Yüzme: Emre Sakçı, Ümitcan Güreş, Deniz Ertan, Baturalp Ünlü.
Yelken: Ateş Çınar, Deniz Çınar, Alican Kaynar.
Voleybol: Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Meliha İsmailoğlu (A Milli Kadın Voleybol Takımı)

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Fenerbahçe’nin olimpiyat gururu
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