Bomba gibi gideceğiz

Son Avrupa şampiyonu grekoromen güreşçimiz Rıza Kayaalp, Tokyo Olimpiyatları öncesinde Bolu'daki kampta hazırlıklar hakkında konuştu. 23 Temmuz'da kampın biteceğini söyleyen Kayaalp, formlarını zirveye çıkarmaları gerektiğini belirtti. En güçlü şekilde olimpiyatlara gitmek için çalıştıklarını ifade eden 31 yaşındaki sporcumuz, "Geçen sene bazı sakatlıklarımvardı. Ertelenme sonrasıiyileşmiştim. Tokyo'yabomba gibi gideceğiz. Kazanamadığım tek madalyayı da olimpiyatlarda almak istiyorum. Tek düşüncem altınmadalya" diye konuştu. İnsanın şampiyonluklardan daha fazla sevinebileceği bir şey daha varsa onun da babalık duygusu olduğunun altını çizen Kayaalp, "Onu çoközlüyorum. Olimpiyattansonraeve döndüğümdekızımda babasınıdaha iyitanıyacak. Tek hayalim altını alıp ailemle güzel bir zaman geçirmek" ifadelerini kullandı.
GÜREŞÇİLERE BAKAN MORALİ
Olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecek güreşçilere Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bolu'daki kampta destek ziyaretinde bulundu. Milli güreşçiler Cenk İldem, Rıza Kayaalp ve Kerem Kamal ile bir araya gelen Kasapoğlu, sporcuların çalışmalarını yerinden takip etti. Hatıra fotoğrafı çektirilirken Kasapoğlu, milli sporculara Tokyo yolunda sonsuz başarılar diledi.