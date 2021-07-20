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Giriş Tarihi: 20.7.2021

Bomba gibi gideceğiz

Bomba gibi gideceğiz

2020 Tokyo Olimpiyatları’nda ülkemizi grekoromende temsil edecek Rıza Kayaalp, “Sakatlıklarımı atlattım. Tokyo’ya bomba gibi gideceğiz. Kazanamadığım tek altın madalyayı almak istiyorum” diye konuştu

Son Avrupa şampiyonu grekoromen güreşçimiz Rıza Kayaalp, Tokyo Olimpiyatları öncesinde Bolu'daki kampta hazırlıklar hakkında konuştu. 23 Temmuz'da kampın biteceğini söyleyen Kayaalp, formlarını zirveye çıkarmaları gerektiğini belirtti. En güçlü şekilde olimpiyatlara gitmek için çalıştıklarını ifade eden 31 yaşındaki sporcumuz, "Geçen sene bazı sakatlıklarım vardı. Ertelenme sonrası iyileşmiştim. Tokyo'ya bomba gibi gideceğiz. Kazanamadığım tek madalyayı da olimpiyatlarda almak istiyorum. Tek düşüncem altın madalya" diye konuştu. İnsanın şampiyonluklardan daha fazla sevinebileceği bir şey daha varsa onun da babalık duygusu olduğunun altını çizen Kayaalp, "Onu çok özlüyorum. Olimpiyattan sonra eve döndüğümde kızım da babasını daha iyi tanıyacak. Tek hayalim altını alıp ailemle güzel bir zaman geçirmek" ifadelerini kullandı.

GÜREŞÇİLERE BAKAN MORALİ
Olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecek güreşçilere Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bolu'daki kampta destek ziyaretinde bulundu. Milli güreşçiler Cenk İldem, Rıza Kayaalp ve Kerem Kamal ile bir araya gelen Kasapoğlu, sporcuların çalışmalarını yerinden takip etti. Hatıra fotoğrafı çektirilirken Kasapoğlu, milli sporculara Tokyo yolunda sonsuz başarılar diledi.

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