Dünya şampiyonunun bilinmeyen yaşam öyküsü!

Ahıska Türkü göçmeni orta halli bir ailenin çocuğu olan dünya şampiyonu gururumuz milli güreşçi Selvi İlyasoğlu, henüz 9 yaşındayken güreşe merak sardı. İstanbul'daki bir güreş takımında mücadele eden güreşçi olan komşusunun kızıyla salona gidip gelmeye başladı. Takımın antrenörü Elis Yıldız, Selvi İlyasoğlu'ndaki cevheri gördü. Güreşçi olup takımında mücadele etmesi için ailesini ikna etti, onayını aldı. Artık bir güreşçi olan İlyasoğlu'na antrenörünü Yıldız'ın rehberliğinde başarıya giden yollar açıldı. Takımı adına katıldığı bütün turnuvalarda madalyalar kazandı, şampiyon oldu.

Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, başarılarıyla adından söz ettiren antrenör Elis Yıldız'a takım kurması için ısrar etti. Başkan Ceylan, Köyceğiz adına bir takım kurması için güreş antrenörü Yıldız'a teklif götürdü. Yıldız, milli güreşçi İlyasoğlu ve diğer sporcuların aileleriyle görüşerek, onay aldı. Teklifi kabul eden Yıldız, Selvi İlyasoğlu'nun da sporculardan, Köyceğiz Bayan Güreş Takımını kurdu.

Antrenörüyle birlikte Köyceğiz'e yerleşen dünya şampiyonu Selvi İlyasoğlu, hem yeni takımı için ter dökmeye başladı, aynı zamanda eğitim öğrenimine devam etti. Köyceğiz'e yerleştikten sonra, antrenör Elis Yıldız, Selvi'nin annesi, babası, ablası her şeyi oldu. Bütün hayatını değiştirdi. Turnuvalara daha sıkı çalışarak katılan İlyasoğlu'nu, maçlara hazırladı, motive etti. Birçok zorluğa karşı gayret göstererek dünya şampiyonu olduklarını kaydeden Yıldız, "Bu günlere gelmek için çok çalıştık, çok emek verdik, hayatımdan çok fedakarlık yaptım. Ve en önemlisi inandık.

Tarihe geçtik. Şampiyon olacağımıza çok inanıyorduk. Bizim için sürpriz olmadı. Zorlu rakiplerle karşılaşmamıza rağmen farkla yeneceğimizi biliyorduk. Selvi, maçta ben yanında olduğum zaman daha fazla motive oluyor. Onunla beraber yaşıyoruz. Selvi'nin sadece antrenörü değil, onun annesi, babası her şeyi oldum. Bize bu yolda destek veren, inanan Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan'a ve destek veren herkese çok teşekkür ederim. İnşallah daha büyük başarılar elde edeceğiz. Hedefimiz olimpiyat şampiyonluğu" diye konuştu. Selvi İlyasoğlu'unun, Macaristan'ın başkentinde yapılan final maçına tamamen kendi imkanlarıyla giden antrenörü Elis Yıldız, onu yalnız bırakmadı, tribünden de olsa motive etmeye çalıştı.

Milli güreşçi İlyasoğlu, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası kadınlar 57 kilo finalinde, İsveçli rakibi Tindra Olivie Dalmyr'ı 4-0 yenerek dünya şampiyonu oldu. Milli güreşçi İlyasoğlu, aynı zamanda Yıldız Kadınlarda ilk dünya şampiyonu olarak tarihe geçti.

Macaristan'daki, Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonasında mücadele eden Köyceğiz Bayan Güreş Takımı oyucusu milli güreşçi Selvi İlyasoğlu, yarı finalde Rus rakibi Pervukhina'yı 5-2 yenerek finale yükselmişti. Köyceğiz Bayan Güreş Takımı oyuncusu Selvi İlyasoğlu milli takım formasıyla, Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda 57 kiloda, ABD'li Marina Cosme'yi 6-0, çeyrek finalde Moğol rakibi Byambasuren'i 4-3, yarı finalde de Avrupa 2.si Rus rakibi Angelina Pervukhina'yı 5-2 yenerek finale çıktı. 16 yaşındaki milli güreşçi, finalde İsveçli Tindra Olivie Dalmyr ile karşılaştı. İlyasoğlu, rakibini 4-0 gibi net bir skorla yenerek dünya şampiyonu oldu. Dünya şampiyonu sevincini hayatını değiştiren, büyük başarılara imza atmasında büyük pay sahibi olan antrenörü Elis Yıldız'la paylaştı. İlyasoğlu, Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası kadınlar 57 kilo final karşılaşmasına kendi imkanlarıyla giderek mücadeleyi tribünden takip eden hocası her şeyi Elis Yıldız'a sarılarak, gözyaşları eşliğinde şampiyonluğu kutladı.