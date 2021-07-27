Tokyo 2020 günlüğü

Nur Tatar bu kez çeyrek finalde kaldı
MADALYA umutlarımızdan Nur Tatar, çeyrek finalde olimpiyatlara veda etti. 2012 Londra'da gümüş, 2016 Rio'da bronz madalya alan tekvandocumuz son 16 turunda Nijeryalı Elizabeth Oluchi Anyanacho'yu yenerek çeyrek finale çıktı. Çeyrek finalde ise ABD'li Paige McPherson'e altın puan ile mağlup olan sporcumuz final şansını yitirdi. ABD'liMcPherson'ın finale çıkamamasıile birlikte repesaj hakkıalamayan Nur Tatar veda etti.
Yelkende yola devam
Yelkende sporcularımızın mücadelesi devam ediyor… Enoshima Yat Limanı'ndaki yarışlarda kadınlar laser radial'de Ecem Güzel, 4 yarış sonucunda 44 sporcu arasında12. sıradaki yerini korudu. Rüzgar sörfü RS:X kadınlar kategorisinde Dilara Uralp, 6. yarışını tamamladı. İlk gün yarışlarında 27 sporcu arasında 21. sırada yer alan Dilara, dünkü mücadelenin ardından 23. sıraya geriledi. Erkekler rüzgar sörfü RS:X'deise Onur Cavit Biriz 6 yarışsonunda 25 sporcu arasında19.'luktan 17.'liğe yükseldi.
Son şampiyona takıldık!
JUDODA 73 kilodaki sporcumuz Bilal Çiloğlu son 16 turunda oyunlara veda etti. Olimpiyat şampiyonu JaponShoheiOno'ya yenilenÇiloğlu oyunları madalyasız kapattı. Müsabakayı izleyenler arasında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da vardı. Sporcumuzun maçın ardından gözyaşları içinde kaldığını gören Bakan Kasapoğlu, Bilal Çiloğlu'nun yanına gitti. Bir süresporcuya sarılanKasapoğlu, ardındanda Çiloğlu'nu teselli ederekmücadelesinden ötürü kutladı...
Zeynep Güneş 22. oldu
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde milli yüzücümüz Viktoria Zeynep Güneş, 200 metre bireysel karışıkta elemeleri geçemedi. Tokyo Aquatics Merkezi'ndeki yarışta 2.14.41'lik seri ile genel sıralamada22. olan sporcumuz,yarı final bileti alamadı.
Batuhan'dan erken veda
BOKSTA erkekler 52 kiloda ringe çıkan Batuhan Çiftçi, son 32 turunda olimpiyatlardan elendi. Kokugikan Arena'daki müsabakalarda son olimpiyat şampiyonu Özbek ShakhobidinZoirov'la karşılaşan Çiftçi, 5-0yenilerek elendi.
Havuzda finali göremedik
KADINLAR yüzmede 1500 metre serbestte havuza giren DenizErtan ve Merve Tuncel final şanslarını yitirdi. Eleme yarışlarının 3. serisinde Deniz Ertan, 16.13.22'lik derece ile üçüncü olurken, 4. seride yarışan Merve Tuncel 16.00.51 ile altıncı oldu. Genel sıralamada 11. sırayı alan Merve ile 17. olan Deniz Ertan finali göremedi.