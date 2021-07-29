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Giriş Tarihi: 29.7.2021

Tokyo 2020’de sporcularımız ne yaptı?

Tokyo 2020’de sporcularımız ne yaptı?
ALİCAN KAYNAR ZİRVEYİ SEVDİ
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 5. gününde 7 Türk yelkenci yarıştı. Finn kategorisinde oyunlara iyi başlayan Alican Kaynar, iki yarışta 8 net puanla sınıfındaki liderliğini sürdürdü. 470 kategorisinde Deniz ve Ateş Çınar kardeşler ise ilk iki yarış sonunda 19 sporcu arasında günü 13. sırada bitirdi. Aynı kategoride mücadele eden Beste Kaynakçı-Okyanus Arıkan günü 20. sırada tamamladı. Rüzgar sörfü (RS:X) kategorisinde 9 etap tamamlandı. Türkiye'yi temsil eden Onur Cavit Biriz 21. ve Dilara Uralp 23. sırada yer alarak mücadelesini sürdürdü.

BOKSTA ÇEYREK FİNAL BAYRAM'I
BOKSTA erkekler 81 kiloda Bayram Malkan, Ganalı Shakul Samed'i mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Malkan, Kokugikan Arena'da son 16 turunda ilk rauntta rakibine üstünlük sağlarken, 5 hakemin 4'ünün puanını aldı. İkinci rauntta rakibini saf dışı bırakarak adını çeyrek finale yazdırdı. Çeyrek final maçına yarın çıkacak olan sporcumuz duygularını şöyle dile getirdi: "İlk kez olimpiyat heyecanı yaşıyorum. İnşallah ülkeme madalya kazandırırım. Halkımız dualarını eksik etmesin."

HALTERDE İKİ VEDA BİRDEN!
ERKEKLER 67 kiloda podyuma çıkan 20 yaşındaki Muhammed Furkan Özbek, koparmada iki kez 145 kiloyu denedi ama başarılı olamadı. Silkmede 173 kiloyu üç denemesinde de kaldıramayınca olimpiyatlara veda etti. Nuray Levent ise koparmada 97, ikinci hakkında 100 kiloyu kaldırdı ancak üçüncüde başarılı olamadı. Silkmede son hakkında 124 kiloyu kaldıramayınca A Grubu'nda 9.'lukta kaldı.

NESLİHAN YİĞİT ÇİNLİ'YE YENİLDİ
BADMINTON'DA Neslihan Yiğit, A Grubu 2'nci maçında Çinli Yu Fei Chen'e 2-0 yenildi. Dünya sıralamasında 29'uncu basamakta yer alan Yiğit, dünya 2 numarası rakibi karşısında ilk seti 21-14, 2'nci seti ise 21-9'luk sonuçlarla kaybederek rakibine mağlup oldu. Sporcumuz grubunu 1 galibiyet 1 mağlubiyet ile 2'nci sırada bitirerek olimpiyatlara veda etti.

MİHAEL ZGANK OLİMPİYAT 5.'Sİ
90 kiloda bronz mücadelesinde Özbek Davlat Bobonov'a ippon ile yenilerek madalyayı kaçıran milli judocu Mihael Zgank, olimpiyat 5.'si oldu ve büyük üzüntü yaşadı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da izlediği maç sonunda sporcumuz, "Sabah kalktığımda olimpiyat şampiyonu olacağımı hissettim. Bu beklentiyle maçlarımı yaptım. Ama yarı finali kaybettikten sonra benim için çok zor oldu" diye konuştu.

HAVUZDA BİR İLK YAŞADIK!
OLIMPIYAT tarihinde ilk defa yer aldığımız ve Merve Tuncel, Beril Böcekler, Deniz Ertan ile Viktoria Zeynep Güneş'ten oluşan kadınlar 4x200m karışık bayrak milli takımımız, 8:10.96'lık derecesiyle oyunları 13. sırada tamamladı. Bu arada 200 metre sırtüstü elemelerinde havuza giren milli yüzücü Berke Saka, 1.58.66'lık zamanıyla serisinde 7. oldu ve yarı finali göremedi.

AHMET ÖNDER RİSKE ETMEDİ
ARTISTIK cimnastik genel tasnif finalinde mücadele eden milli sporculardan Adem Asil 15. olurken, Ahmet Önder tedbir amaçlı finali yarıda bıraktı. Paralel bara geçildiğinde omzunda ağrı olan Önder, bu disipline başlayamadı. Madalya ihtimali kalmayan milli cimnastikçinin 2 Ağustos'taki atlama masası öncesi ciddi sakatlık yaşamama adına devam etmediği bildirildi.

SULTANLAR ABD KARŞISINDA
Olimpiyatlara son şampiyon Çin'i 3-0 yenerek müthiş bir başlangıç yapan, ikinci maçında İtalya'ya 3-1 yenilen A Milli Kadın Voleybol Takımı bugün B Grubu'nda dünya sıralamasının ilk basamağında yer alan ABD ile karşı karşıya gelecek. Ariake Arena'da oynanacak maç TSİ 15.45'te başlayacak. Gelecek günlerde Rusya Olimpiyat Komitesi ve Arjantin ile karşılaşacak Sultanlar, grubu ilk 4'te tamamlarsa çeyrek finale adını yazdıracak. Bugün ayrıca boksta (51 kilo) Buse Naz Çakıroğlu son 16 turu mücadelesine çıkacak. Okçuluk klasik yayda Mete Gazoz ile Yasemin Ecem Anagöz madalya kovalayacak. Yelken ve yüzmede de sporcularımızın yarışları devam edecek.

TOKYO 2020'DEN KISA KISA...
YÜZMEDE kadınlar 200 m. serbest stilde Avustralyalı Ariarne Titmus, 9 yıllık olimpiyat derecesini 11 salise geliştirerek 1.53.50 ile yeni rekorun sahibi oldu. Eski rekor 2012 Londra'da 1.53.61'le ABD'li Alisson Schmitt'e aitti.
ERKEKLER 200 metre kelebek stilinde Macar Kristof Milak, ABD'li Michael Phelps'in 2008 Pekin'deki rekorunu kırarak olimpiyat şampiyonu oldu. 21 yaşındaki sporcu, altın madalyaya 1.51.25'lik derecesiyle ulaştı. Eski rekor 1.52.03'tü.
HALTER erkekler 73 kiloda Çinli Zhiyong Shi, koparmada 166, silkmede 198 ve toplamda ise 364 kilo kaldırarak 3 rekorla altın aldı

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Tokyo 2020’de sporcularımız ne yaptı?
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