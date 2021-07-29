Tokyo 2020’de sporcularımız ne yaptı?

ALİCAN KAYNAR ZİRVEYİ SEVDİ 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 5. gününde 7 Türk yelkenci yarıştı. Finn kategorisinde oyunlaraiyi başlayan Alican Kaynar, iki yarışta 8net puanla sınıfındaki liderliğini sürdürdü. 470 kategorisinde Deniz ve Ateş Çınar kardeşler ise ilk iki yarış sonunda 19 sporcu arasında günü 13. sırada bitirdi. Aynı kategoride mücadele eden Beste Kaynakçı-Okyanus Arıkan günü 20. sırada tamamladı. Rüzgar sörfü (RS:X) kategorisinde 9 etap tamamlandı. Türkiye'yi temsil eden Onur Cavit Biriz 21. ve Dilara Uralp 23. sırada yer alarak mücadelesini sürdürdü.
BOKSTA ÇEYREK FİNAL BAYRAM'I
BOKSTA erkekler 81 kiloda BayramMalkan, Ganalı Shakul Samed'imağlup ederek çeyrek finale yükseldi.Malkan, Kokugikan Arena'da son 16turunda ilk rauntta rakibine üstünlüksağlarken, 5 hakemin 4'ünün puanını aldı.İkinci rauntta rakibini saf dışı bırakarak adını çeyrekfinale yazdırdı. Çeyrek final maçına yarın çıkacakolan sporcumuz duygularını şöyle dile getirdi: "İlk kezolimpiyat heyecanı yaşıyorum. İnşallah ülkeme madalyakazandırırım. Halkımız dualarını eksik etmesin."
HALTERDE İKİ VEDA BİRDEN!
ERKEKLER 67 kiloda podyuma çıkan20 yaşındaki Muhammed FurkanÖzbek, koparmada iki kez 145 kiloyudenedi ama başarılı olamadı. Silkmede 173kiloyu üç denemesinde de kaldıramayıncaolimpiyatlara veda etti. Nuray Levent isekoparmada 97, ikinci hakkında 100 kiloyukaldırdı ancak üçüncüde başarılı olamadı.Silkmede son hakkında 124 kiloyu kaldıramayıncaA Grubu'nda 9.'lukta kaldı.
NESLİHAN YİĞİT ÇİNLİ'YE YENİLDİ
BADMINTON'DA Neslihan Yiğit, A Grubu 2'nci maçında Çinli Yu Fei Chen'e 2-0 yenildi. Dünya sıralamasında29'uncu basamakta yer alanYiğit, dünya 2 numarası rakibi karşısındailk seti 21-14, 2'nci seti ise21-9'luk sonuçlarla kaybederek rakibine mağlup oldu. Sporcumuz grubunu 1 galibiyet 1 mağlubiyet ile 2'nci sırada bitirerek olimpiyatlara veda etti.
MİHAEL ZGANK OLİMPİYAT 5.'Sİ
90 kiloda bronz mücadelesinde Özbek DavlatBobonov'a ippon ile yenilerek madalyayıkaçıran milli judocu Mihael Zgank, olimpiyat5.'si oldu ve büyük üzüntü yaşadı. Gençlik veSpor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nunda izlediği maç sonunda sporcumuz, "Sabahkalktığımda olimpiyat şampiyonu olacağımıhissettim. Bu beklentiyle maçlarımıyaptım. Ama yarı finali kaybettikten sonrabenim için çok zor oldu" diye konuştu.
HAVUZDA BİR İLK YAŞADIK!
OLIMPIYAT tarihinde ilk defa yer aldığımız ve Merve Tuncel, Beril Böcekler,Deniz Ertan ile Viktoria ZeynepGüneş'ten oluşan kadınlar 4x200mkarışık bayrak milli takımımız,8:10.96'lık derecesiyle oyunları 13.sırada tamamladı. Bu arada 200 metre sırtüstü elemelerinde havuza giren milli yüzücü Berke Saka, 1.58.66'lık zamanıyla serisinde 7. oldu ve yarı finali göremedi.
AHMET ÖNDER RİSKE ETMEDİ
ARTISTIK cimnastik genel tasnif finalinde mücadele eden milli sporculardan Adem Asil 15. olurken, Ahmet Önder tedbir amaçlı finali yarıda bıraktı. Paralelbara geçildiğinde omzunda ağrıolan Önder, bu disipline başlayamadı. Madalya ihtimali kalmayan milli cimnastikçinin 2 Ağustos'taki atlama masası öncesi ciddi sakatlık yaşamama adına devam etmediği bildirildi.
SULTANLAR ABD KARŞISINDA Olimpiyatlara son şampiyon Çin'i 3-0 yenerek müthiş birbaşlangıç yapan, ikinci maçında İtalya'ya 3-1 yenilen A MilliKadın Voleybol Takımı bugün B Grubu'nda dünya sıralamasınınilk basamağında yer alan ABD ile karşı karşıya gelecek. AriakeArena'da oynanacak maç TSİ 15.45'te başlayacak. Gelecekgünlerde Rusya Olimpiyat Komitesi ve Arjantin ile karşılaşacakSultanlar, grubu ilk 4'te tamamlarsa çeyrek finale adını yazdıracak.Bugün ayrıca boksta (51 kilo) Buse Naz Çakıroğlu son 16turu mücadelesine çıkacak. Okçuluk klasik yayda Mete Gazozile Yasemin Ecem Anagöz madalya kovalayacak. Yelken veyüzmede de sporcularımızın yarışları devam edecek.
TOKYO 2020'DEN KISA KISA...
YÜZMEDE kadınlar 200 m. serbest stilde Avustralyalı Ariarne Titmus, 9 yıllık olimpiyat derecesini 11 salise geliştirerek 1.53.50 ile yeni rekorun sahibi oldu. Eski rekor 2012 Londra'da 1.53.61'le ABD'li Alisson Schmitt'e aitti.
ERKEKLER 200 metre kelebek stilinde Macar Kristof Milak, ABD'li Michael Phelps'in 2008 Pekin'deki rekorunu kırarak olimpiyat şampiyonu oldu. 21 yaşındaki sporcu, altın madalyaya 1.51.25'lik derecesiyle ulaştı. Eski rekor 1.52.03'tü.
HALTER erkekler 73 kiloda Çinli Zhiyong Shi, koparmada 166, silkmede 198 ve toplamda ise 364 kilo kaldırarak 3 rekorla altın aldı