Hatayspor'dan Boupendza için transfer açıklaması! Fenerbahçe...

Çünkü daha önce biz Krasnodar takımı ile 8 milyon 150 bin Euro'ya anlaştık, imza attık ve satıştan da yüzde 20 pay aldık. Boupendza istemeyince göndermedik.

Dün Boupendza ile bir görüşme yaptık. Bizzat ben tercümanı aracılığıyla görüştüm. Bizim, Hatayspor'un beklentilerini anlattık. O da kendi durumunu bize sundu, net bir şekilde her şeyi konuştuk. Bundan sonra temaslar daha hızlı olacak" dedi.