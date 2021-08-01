Haber turu

Tokyo'da sahne güreşçilerimizin
TOKYO oyunlarında en güçlü olduğumuz branşlar arasındaki güreşte bugün mindere çıkıyoruz. Grekoromen stil erkeklerdeRıza Kayaalp 130, Kerem Kamal 60kiloda mücadele ederken Yasemin Adarda 76 kilo serbest stilde mücadele edecek. Kayaalp, 2012 Londra'da bronz, 2016 Rio'da gümüş madalya almıştı.
Kaynar 8. sırada
YELKENDE finn sınıfında sahne alan Alican Kaynar dünkü yarışlar sonunda 8. sırada yer aldı. Sporcumuz 7. yarışını yedinci bitirirken, 8. yarışı ise tamamlayamadı. Klasmanda 8. sırada kaldı.
Jamaikalı kadınlar madalyaları topladı TOKYO Olimpiyatları'nda kadınlar 100 metrede Jamaikalı atletler madalyaları kimseye bırakmadı. Elaine Thopson- Herah, tüm zamanların en iyi ikinci, olimpiyatların ise en iyi derecesi olan 10.61'le altın aldı. Efsane atlet Shelly-Ann Fraser-Pryce 10.74'le gümüş madalyanın sahibi oldu. 10.76'yla bronz madalya Shericka Jackson'ına gitti