Çifte bronz için minderdeyiz

Altın madalya umutlarımızdan Rıza Kayaalp yarı finalde kaldı. 130 kiloda Kübalı Lopez Nunez ile final için mindere çıkan Kayaalp, rakibin savunmasını aşmakta zorlanırken, 2-0'lık yenilgi ile minderden ayrıldı. Milli güreşçimiz, bugün bronz madalyaiçin 14.00'te boy gösterecek. Bir diğer bronz mücadelemiz ise Yasemin Adar ile olacak. 76 kiloda çeyrek finalde ABD'li Maria Grey'e 6-4 yenilen sporcumuz, rakibinin finale yükselmesi ile birlikte repesaj hakkı aldı. YaseminAdar bugün 05.00'te bronz için mücadeleedecek. 60 kiloda Kerem Kamal da son16'da elendi… 60 kiloda Moldovalı Victor Ciobanu ile karşılaşan Kamal, teknik sayı ile rakibine yenildi ve elendi.