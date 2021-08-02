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Giriş Tarihi: 2.8.2021

Çifte bronz için minderdeyiz

Çifte bronz için minderdeyiz

Kübalı Nunez’e yarı finalde elenen Rıza Kayaalp ile, repesaj hakkı alan Yasemin Adar bronz peşinde

Altın madalya umutlarımızdan Rıza Kayaalp yarı finalde kaldı. 130 kiloda Kübalı Lopez Nunez ile final için mindere çıkan Kayaalp, rakibin savunmasını aşmakta zorlanırken, 2-0'lık yenilgi ile minderden ayrıldı. Milli güreşçimiz, bugün bronz madalya için 14.00'te boy gösterecek. Bir diğer bronz mücadelemiz ise Yasemin Adar ile olacak. 76 kiloda çeyrek finalde ABD'li Maria Grey'e 6-4 yenilen sporcumuz, rakibinin finale yükselmesi ile birlikte repesaj hakkı aldı. Yasemin Adar bugün 05.00'te bronz için mücadele edecek. 60 kiloda Kerem Kamal da son 16'da elendi… 60 kiloda Moldovalı Victor Ciobanu ile karşılaşan Kamal, teknik sayı ile rakibine yenildi ve elendi.

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Çifte bronz için minderdeyiz
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