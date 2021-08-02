ROC takımı hangi ülkeyi temsil ediyor? Türkiye Kadın Voleybol takımımızın karşılaşacağı ROC neresi, hangi ülke?

Japonya'nın ev sahipliğini yaptığı 2020 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları 23 Haziran tarihinden bu yana devam ederken Filenin Sultanları bugün ROC ile karşı karşıya gelecek. Son maçında gösterdiği üstün başarıyla olimpiyatlarda adeta tarih yazan ay yıldızlı ekibin bugün karşılaşacağı takım bu noktada "ROC takımı hangi ülke, nerede ve neresini temsil ediyor?" sorularıyla gündeme taşındı. Tokyo Olimpiyatlarında milyonların gözü bugünkü maça çevrildi. Peki, ROC neresi, hangi ülkeyi temsil ediyor? İşte merak edilenler...
ROC HANGİ ÜLKEDİR?
ROC açılımı 'Rus Olimpiyat Komitesi' demektir. Tokyo 2020 olimpiyatlarında Rusya'dan 303 sporcu ülkelerini, ROC yani Rusya Olimpiyat Komitesi olimpiyat bayrağı adı altında temsil etmektedir.
RUSYA OLİMPİYAT KOMİTESİ NEDİR?
Rus Olimpiyat Komitesi, Rusya'yı temsil eden Milli Olimpiyat Komitesidir.