Son dakika: Rıza Kayaalp bronz için minderde! Rakip İranlı Amin Mirzazadeh

İlk ihtarla 1-0 öne geçen Kübalı sporcu, yerde parter pozisyonunda 2 puan daha almış ancak kenar yönetimi itiraz etmiş ve 2 puan silinmişti. İlk devreyi Rıza Kayaalp, Lopez karşısında 1-0 yenik kapatmıştı. İkinci devreye Lopez yine kontrollü başlamış ve ihtar puanı ile skoru 2-0 yapmıştı. Maçı 2-0 kaybeden Kayaalp, bugün bronz madalya için mindere çıktı.

Rıza Kayaalp, bronz madalya için İranlı Amin Mirzazadeh ile mücadele ediyor.