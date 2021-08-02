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Giriş Tarihi: 2.8.2021 13:59

Son dakika: Rıza Kayaalp bronz için minderde! Rakip İranlı Amin Mirzazadeh

Son dakika: Rıza Kayaalp bronz için minderde! Rakip İranlı Amin Mirzazadeh

Son dakika... 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler grekoromen stil 130 kiloda mücadele eden milli güreşçi Rıza Kayaalp, dün yarı finalde ezeli rakibi Kübalı Mijain Lopez Nunez'e 2-0 yenilerek altın madalya şansını kaybetmişti. Kayaalp bronz madalya için mindere çıkıyor. Milli güreşçimiz Kayaalap, İranlı Amin Mirzazadeh ile bronz madalya için mücadele ediyor.

Son dakika... Tokyo Olimpiyatları'nda grekoromen stil 130 kiloda yarışan Rıza Kayaalp, bronz madalya kazanmak için İranlı güreşçi Amin Mirzazadeh ile karşı karşıya geliyor...

Kayaalp, ilk tur mücadelesinde Litvanya'dan Mantas Knystautas'ı 5-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselmişti. Bu turda da Alman Eduard Popp'u 6-2 yenen Kayaalp, adını yarı finale yazdırmıştı. Milli güreşçimiz, yarı finalde ise olimpiyatlarda hiç yenemediği Kübalı Mijain Lopez ile karşılaşmıştı.

İlk ihtarla 1-0 öne geçen Kübalı sporcu, yerde parter pozisyonunda 2 puan daha almış ancak kenar yönetimi itiraz etmiş ve 2 puan silinmişti. İlk devreyi Rıza Kayaalp, Lopez karşısında 1-0 yenik kapatmıştı. İkinci devreye Lopez yine kontrollü başlamış ve ihtar puanı ile skoru 2-0 yapmıştı. Maçı 2-0 kaybeden Kayaalp, bugün bronz madalya için mindere çıktı.

Rıza Kayaalp, bronz madalya için İranlı Amin Mirzazadeh ile mücadele ediyor.

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Son dakika: Rıza Kayaalp bronz için minderde! Rakip İranlı Amin Mirzazadeh
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