Tokyo Olimpiyat Oyunları tüm hızıyla devam ederken ülkemizi büyük bir başarıyla temsil eden kadın voleybol takımımız bugün Rusya ile karşı karşıya geliyor. Hal böyleyken sabah erken saatlerden itibaren Türkiye ROC maçı canlı izle ekranı araştırmaları başladı. Bilindiği üzere Olimpiyat oyunları boyunca millilerin oynayacağı tüm müsabakalar, TRT Spor ve TRT Spor Yıldız kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Türkiye Rusya ROC voleybol maçı canlı yayın sabah 08.20'de başlıyor. İşte TRT Spor ile Türkiye ROC voleybol maçı canlı izle ekranı ve tüm detaylar…