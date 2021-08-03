Ramil Guliyev ne zaman, saat kaçta yarışacak? İşte Ramil Guliyev’in yarı final yarış tarihi

Ramil Guliyev yarı final maçı ne zaman sorusu Olimpiyatları takip eden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Milli Atlet Ramil Guliyev, Tokyo Olimpiyat Stadı'ndaki 200 metre elemelerinde 3. seride piste çıkan dünya şampiyonu Ramil Guliyev, 20.54'lük derecesiyle 2. sırada yer aldı ve diğer serilerin sonucunu beklemeden doğrudan adını yarı finale yazdırdı. Ramil Guliyev'in yarı final yarış tarihi ise belli oldu. Peki, Ramil Guliyev ne zaman, saat kaçta yarışacak? İşte Ramil Guliyev'in yarış tarihi
RAMİL GULİYEV YARIŞ TARİHİ
200 metrede dünya sıralamasının 3. basamağında bulunan Ramil'in yer alacağı yarı final yarışları, bugün TSİ 14.50'de başlayacak.
Ramil, dünya 2 numarası, 200 metrede Rio 2016 ikincisi Kanadalı Andre de Grasse'yi geride bırakarak ikinciliği elde etti.