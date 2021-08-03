Ramil Guliyev ne zaman, saat kaçta yarışacak? İşte Ramil Guliyev’in yarı final yarış tarihi

Ramil Guliyev yarı final maçı ne zaman sorusu Olimpiyatları takip eden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Milli Atlet Ramil Guliyev, Tokyo Olimpiyat Stadı'ndaki 200 metre elemelerinde 3. seride piste çıkan dünya şampiyonu Ramil Guliyev, 20.54'lük derecesiyle 2. sırada yer aldı ve diğer serilerin sonucunu beklemeden doğrudan adını yarı finale yazdırdı. Ramil Guliyev'in yarı final yarış tarihi ise belli oldu. Peki, Ramil Guliyev ne zaman, saat kaçta yarışacak? İşte Ramil Guliyev'in yarış tarihi