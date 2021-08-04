Tokyo 2020'de sporcularımız ne yaptı?

REKOR YETMEDİ
400 metre engellide Yasmani Copello Escobar, final yarışında 6. olarak oyunları tamamladı. 47.81'lik derecesiyle kendisine ait olan Türkiye rekorunu tekrarlayan 34 yaşındaki sporcu, madalyaya ise ulaşamadı. Dünya 1 numarası olarakpiste çıkan Norveçli Karsten Warholm, kendisineait 46.70'lik dünya rekorunu Tokyo'da45.94 ile geliştirerek altın madalyaya ulaştı. Dünya 2 numarası ABD'li Rai Benjamin ise 46.17'lik derecesiyle gümüşe ulaştı. Bronz da 46.72 koşan Alison dos Santos'un oldu.
RAMIL'DEN ERKEN VEDA
200 metre yarı finalinde Ramil Guliyev, final şansını yakalayamadı. 20.31 koşan sporcumuz 6. sırada kaldı. Ramil'in yarıştığı seride Kanadalı Andre Grasse 19.73 ile ilk sırayı alırken, milli atletimiz olimpiyatları tamamladı.
'YILDIZ'IMIZ PARLAMADI
BOKSTA çeyrek finalde ringe çıkan Esra Yıldız oyunlara veda etti. 60 kiloda Finlandiya'dan Johanna Marjut Mira Potkonen'le karşılaşan sporcumuz ilk rauntta etkisiz kalırken, 40 yaşındaki rakibi 5 hakemindördünden tam puan aldı. İkinci rauntta Esra Yıldız dirense de 5 hakemden üçünün tam puanı Finlandiyalı sporcuya gitti ve son rauntta da Potkonen üstünlüğünükoruyarak3-0kazandı.
ATEŞ VE DENİZ ÇINAR MADALYA PEŞİNDE
YELKENDE 470 sınıfında Ateş-Deniz Çınar kardeşler 9 ve 10. yarışlarını dün geride bırakırken, bugün madalya yarışına çıkma hakkı elde etti. Yarışlar sonrasında oluşan sıralamada 9. olan sporcularımız bugün TSİ08.33'te madalya arayacak.
ERSU 10. SIRADA BİTİRDİ
SIRIKLA atlamadaki tarihimizdeki ilk finalde Ersu Şaşma, 10. oldu. İlk denemesinde5.55 metreyi geçen Ersu, ikinci atlayışında 5.70'i aşamadı. Ardından tekrar deneyen sporcumuz başarıya ulaştı. Madalya için 5.80'i zorladı ancak üç hakkında da yapamadı ve 14 sporcu arasında10. sırada kaldı.