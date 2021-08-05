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Giriş Tarihi: 5.8.2021

Size altın çok yakışır

YASEMİN YILDIRIM
Size altın çok yakışır

Çakıroğlu 51 kiloda Çin Taipeisili rakibini, Sürmeneli ise 69 kiloda Hindistanlı’yı 5-0 gibi net bir sonuçla mağlup etti. Final biletiyle gümüş madalyayı garantiledik ama gözümüz şampiyonlukta

Her gün yeni bir yangın haberiyle ciğerimiz yanarken, dün yüreğimize suyu kadın boksörlerimiz serpti... Boksun efsane ismi Muhammed Ali'nin ringlerde fırtına gibi estiği dönemde kendini tanımladığı "Kelebek gibi uçar, arı gibi sokarım" sözü Tokyo'da Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli ile hayat buldu. Erkek sporu denen boksta kadının gücünü göstermekle kalmadılar, sporun en büyük organizasyonu olimpiyatlarda finale kalıp, Türk kadınının ve Türk boksunun yeni tarih yazıcıları oldular.

GERİ ÇEKİLMEDEN HEP HÜCUM
Buse Naz Çakıroğlu, 51 kilo yarı final müsabakasında Çin Taipeisi'nden Hsiao-Wen Huang'ı 5- 0 mağlup ederken, performansıyla ilk rauntta 5 hakemden tam puan aldı. İkinci rauntta 3 hakemden fazla puan alırken, son rauntta üstünlüğünü koruyarak adını finale yazdırdı. 69 kiloda ringe çıkan Busenaz Sürmeneli ise Hindistan'dan Lovlina Borgohain'i 5-0 mağlup ederek finale çıktı. Sürmeneli, rakibi karşısında üstün olmasına rağmen geri çekilmeyip, hücumdan vazgeçmeyerek inancını ve isteğini de gözler önüne serdi.

TAÇ GİYME TÖRENI 7 AĞUSTOS'TA
Kadın boksunun taç giyme töreni 7 Ağustos'taki finallerden sonra gerçekleşecek. Gümüş cepte ama bizim gözümüz altını alıp, İstiklal Marşı'nı dinletmekte. Buse Naz Çakıroğlu, Japon Tsukimi Namiki'yi 5-0 yenen Bulgar Stoyka Zhelyazkova Krasteva ile karşılaşacak. Mücadele TSİ 08.15'te başlayacak. Bu maçtan 1 saat sonra 09.15'te ringe Busenaz Sürmeneli çıkacak. Sürmeneli'nin rakibi ABD'li Oshae Jones'i 4-1 yenen Çinli Hong Gu olacak. Gu'nun ikişer Asya şampiyonluğu ve dünya ikinciliği bulunuyor.

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU FİNALE ÇIKMAK YETERLİ DEĞİL
TÜRK kadınının gücünü gösterdikleri için mutlu olduğunu belirten Çakıroğlu, "Finale çıkmak yeterli değil. Biz altın madalya almak için buradayız. Bütün hislerimi altını alınca açıklayacağım. 12 yıldır verdiğim bir mücadele var. Artık son bir adım kaldı. Umarım güzel sonuçlanacak" diyerek duygularını dile getirdi.

BUSENAZ SÜRMENELI BİZ BİR ÖLÜRSEK BİN DİRİLİRİZ
FINALDE altın madalyayı alıp sevinçten ağlamak istediğini söyleyen Sürmeneli, Türkiye'de yangınları çıkaranlara da mesaj gönderdi: "Biz bir ölürüz, bin diriliriz. Türk'ün öyle bir gücü var, hiç merak etmesinler. Ne zaman şampiyonaya gelsek ülkede kötü bir şey oluyor. Dünya Şampiyonası'ndan sonra askerlerimize selam göndermiştik. Burada da altınla yangına küçük de olsa su serpmek istiyoruz."

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