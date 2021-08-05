Size altın çok yakışır

Çakıroğlu 51 kiloda Çin Taipeisili rakibini, Sürmeneli ise 69 kiloda Hindistanlı’yı 5-0 gibi net bir sonuçla mağlup etti. Final biletiyle gümüş madalyayı garantiledik ama gözümüz şampiyonlukta
Her gün yeni bir yangın haberiyle ciğerimiz yanarken, dün yüreğimize suyu kadın boksörlerimiz serpti... Boksun efsane ismiMuhammed Ali'nin ringlerdefırtına gibi estiği dönemdekendini tanımladığı "Kelebekgibi uçar, arı gibi sokarım" sözü Tokyo'da Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli ile hayat buldu. Erkek sporu denen boksta kadının gücünü göstermekle kalmadılar, sporun en büyük organizasyonu olimpiyatlarda finale kalıp, Türk kadınınınve Türk boksunun yeni tarihyazıcıları oldular.
GERİ ÇEKİLMEDEN HEP HÜCUM
Buse Naz Çakıroğlu, 51 kiloyarı final müsabakasında Çin Taipeisi'ndenHsiao-Wen Huang'ı 5-0 mağlup ederken, performansıylailk rauntta 5 hakemden tam puanaldı. İkinci rauntta 3 hakemdenfazla puan alırken, son rauntta üstünlüğünükoruyarak adını finaleyazdırdı. 69 kiloda ringe çıkanBusenaz Sürmeneli ise Hindistan'danLovlina Borgohain'i 5-0mağlup ederek finale çıktı. Sürmeneli,rakibi karşısında üstün olmasınarağmen geri çekilmeyip, hücumdanvazgeçmeyerek inancınıve isteğini de gözler önüne serdi.
TAÇ GİYME TÖRENI 7 AĞUSTOS'TA
Kadın boksunun taç giymetöreni 7 Ağustos'taki finallerdensonra gerçekleşecek. Gümüşcepte ama bizim gözümüzaltını alıp, İstiklal Marşı'nıdinletmekte. Buse NazÇakıroğlu, Japon Tsukimi Namiki'yi5-0 yenen Bulgar StoykaZhelyazkova Krasteva ilekarşılaşacak. Mücadele TSİ08.15'te başlayacak. Bu maçtan1 saat sonra 09.15'te ringeBusenaz Sürmeneli çıkacak.Sürmeneli'nin rakibi ABD'liOshae Jones'i 4-1 yenen ÇinliHong Gu olacak. Gu'nunikişer Asya şampiyonluğu vedünya ikinciliği bulunuyor.
BUSE NAZ ÇAKIROĞLU FİNALE ÇIKMAK YETERLİ DEĞİL
TÜRK kadınının gücünü gösterdikleri için mutlu olduğunu belirten Çakıroğlu, "Finale çıkmak yeterli değil. Biz altın madalya almak için buradayız. Bütün hislerimi altını alınca açıklayacağım. 12yıldır verdiğim bir mücadele var. Artıkson bir adım kaldı. Umarım güzel sonuçlanacak" diyerek duygularını dile getirdi.
BUSENAZ SÜRMENELI BİZ BİR ÖLÜRSEK BİN DİRİLİRİZ
FINALDE altın madalyayı alıp sevinçten ağlamak istediğini söyleyen Sürmeneli, Türkiye'de yangınları çıkaranlara da mesaj gönderdi: "Biz bir ölürüz, bin diriliriz.Türk'ün öyle bir gücü var, hiç meraketmesinler. Ne zaman şampiyonaya gelsekülkede kötü bir şey oluyor. Dünya Şampiyonası'ndan sonra askerlerimize selam göndermiştik. Burada da altınla yangına küçük de olsa su serpmek istiyoruz."