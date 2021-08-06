Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Taha Akgül bronz madalya maçı ne zaman? TRT Spor Yıldız'da yayınlanacak olan Taha Akgül bronz madalya maç saati
Giriş Tarihi: 6.8.2021 10:48

Taha Akgül bronz madalya maçı ne zaman? TRT Spor Yıldız'da yayınlanacak olan Taha Akgül bronz madalya maç saati

Taha Akgül bronz madalya maçı ne zaman? TRT Spor Yıldız’da yayınlanacak olan Taha Akgül bronz madalya maç saati

Kırgız rakibini yenerek bronz madalya maçına çıkmaya hak kazanan Taha Akgül'ün maçı için kısa bir süre kaldı. 125 kiloda rakibine karşı rahat bir performans sergileyen Taha Akgül'ün bronz madalya maçı, Tokyo Olimpiyatları'nı takip eden izleyiciler için merak konusu oldu. Peki, Taha Akgül bronz madalya maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, TRT Spor Yıldız kanalı ile canlı yayın olarak izlenebilecek olan Taha Akgül bronz madalya maçı ile ilgili detaylar...

Milli Güreşçimiz Taha Akgül, Aiaal Lazarev'i mağlup etmesinin ardından bronz madalya maçına çıkacak. Bugün oyanancak müsabaka öncesi, Taha Akgül bronz madalya maçı ne zaman, saat kaçta sorusu Türkiye'den karşılaşmaları takip eden vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Haberimizde, erkekler serbest stilde bronz madalya maçına çıkmaya hak kazanan Taha Akgül'ün bir sonraki karşılaşması ile ilgili detaylar yer alıyor.

TAHA AKGÜL BRONZ MADALYA MAÇI NE ZAMAN?


Mukahira Messe'de erkekler serbest stil 125 kiloda Kırgız sporcu Aiaal Lazarev ile repesaj maçına çıkan Taha Akgül, rakibi karşısında rahat bir oyun sergiledi.

İlk yarıyı 4-0 önde tamamlayan milli sporcu, ikinci yarıyı kontrollü götürerek karşılaşmayı 4-0 kazandı.

Taha Akgül, akşam seansında bronz madalya maçında Moğol Lkhagvagerel Munkhtur ile karşı karşıya gelecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Dünya futbolunda bir devir sona erdi! Lionel Messi'nin gideceği takım...
Son dakika: Fenerbahçe'de dev operasyon! Vitor Pereira 11 ismin biletini kesti, yeni transfer de gönderiliyor
Son dakika: Galatasaray-St. Johnstone maçı sonrası flaş sözler! "Fatih Terim'in yerinde olsam..."
Son dakika haberi: Manisa'da katliam gibi kaza! 6 ölü 30 yaralı
Yangınlarda son dakika haberi: Söndürmede dikkat çeken görüntü
MasterChef kim kazandı, ana kadroya kim girdi? TV8 ile 5 Ağustos MasterChef’te 5. önlüğü kim aldı?
Son dakika haberler | Ümitcan Uygun ile aynı evde kalan Esra Hankulu ölü bulunmuştu! Ümitcan Uygun'un gözaltındaki fotoğrafı ortaya çıktı
Son dakika: Fenerbahçe'de kadro dışı kalmıştı! Fatih Terim'den Caner Erkin açıklaması...
SON DAKİKA: Fenerbahçe'de o görüntü olay olmuştu! 'İrfan Can, Mert Hakan, Sosa ve Ozan Tufan krizi...'
Başkan Erdoğan'a 'Benim varım yoğum o traktör' demişti! Yanan traktörünün yerine yenisi 5 günde gönderildi...
ARKADAŞINA GÖNDER
Taha Akgül bronz madalya maçı ne zaman? TRT Spor Yıldız'da yayınlanacak olan Taha Akgül bronz madalya maç saati
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA