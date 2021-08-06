Taha Akgül bronz madalya maçı ne zaman? TRT Spor Yıldız’da yayınlanacak olan Taha Akgül bronz madalya maç saati

Milli Güreşçimiz Taha Akgül, Aiaal Lazarev'i mağlup etmesinin ardından bronz madalya maçına çıkacak. Bugün oyanancak müsabaka öncesi, Taha Akgül bronz madalya maçı ne zaman, saat kaçta sorusu Türkiye'den karşılaşmaları takip eden vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Haberimizde, erkekler serbest stilde bronz madalya maçına çıkmaya hak kazanan Taha Akgül'ün bir sonraki karşılaşması ile ilgili detaylar yer alıyor.

TAHA AKGÜL BRONZ MADALYA MAÇI NE ZAMAN?



Mukahira Messe'de erkekler serbest stil 125 kiloda Kırgız sporcu Aiaal Lazarev ile repesaj maçına çıkan Taha Akgül, rakibi karşısında rahat bir oyun sergiledi.